AK Partili vekilden "Hadi oradan" dedirten çıkış! O kadar da uzun boylu değil beyefendi

AK Parti heyetinin başörtü ve aile konusundaki anayasa değişikliği için HDP'ye gitmesi gündemdeki yerini korurken, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'den “HDP'ye gidilmesi değil, gidilmemesi abestir. Meclis'te grubu bulunan legal bir parti. Ve Anayasa değişikliği için desteğine ihtiyacımız var” açıklaması geldi.

Cevheri, Cumhur İttifakı'nın geniş bir kesiminin HDP'ye yönelttiği suçlamaları eleştirerek “HDP kanunlara göre kurulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında faaliyet yapıyor” dedi. Önümüzdeki günlerde bir Anayasa değişikliğinin gündemlerinde olduğunu ve bunun için destek aradıklarını belirten Cevheri “Onların desteğine ihtiyacımız var. Onlar da başörtüsüne destek vereceklerini deklare ettiler” diye konuştu.