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AK Partili vekilden flaş açıklama: Yapılanlar CHP-HDP ittifakının neticesidir

Ak Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Ordu Valisi Seddar Yavuz’a yönelik hakaretlerini yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi. İmamoğlu’nun Vali Yavuz’a olan öfkesinin CHP-HDP ittifakından bağımsız olmadığını vurgulayan Yediyıldız, “Vatanına devletine bağlı, terör örgütlerine ve millete düşmanlık edenlere aman vermeyen bir valimizdir kendisi. Valimizin geçmişine ve icraatlarına bakınca, sıradan bir hakaret olayı olmadığı gün gibi ortada.” dedi.

07 Haziran 2019 Cuma 20:29
AK Partili vekilden flaş açıklama: Yapılanlar CHP-HDP ittifakının neticesidir

 Uğur Kağan Hanoğlu  Yeniakit.com.tr 

Havalimanı güvenlik kurallarını hiçe sayarak yanındakilerle beraber VIP geçişini kullanmak isterken engellenen ve bu nedenle Ordu Valisi Seddar Yavuz’a ve görevli polislere hakaretler yağdıran CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun tavrını değerlendiren Ak Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, hakaret olayının arka planına ilişkin açıklamada bulundu. Yediyıldız, hakaret olayının CHP-HDP ittifakından bağımsız olmadığını, Vali Yavuz’un geçmiş icraatlarıyla ilişkili olduğunu söyledi.

PKK’nın hedefinde olan bir Valimizdi

Yediyıldız, Vali Seddar Yavuz’un Muş Valiliği yaptığı dönemde PKK ve FETÖ terör örgütüne karşı yoğun ve başarılı bir mücadele ortaya koyduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

“Sayın Valimiz devleti adabını çok iyi bilen, mazlumlara karşı devletin şefkat eli, zalimlere ve terör örgütlerine karşı da devletin yumruğu olan bir devlet adamıdır. Vatanına, bayrağına, Ezanına, milletine ve milletin değerlerine bağlı bir bürokratımızdır. Muş Valiliği döneminde PKK terör örgütüne karşı yürüttüğü mücadele nedeniyle iki kez suikasttan kurtulmuş biridir. PKK’nın sürekli tehdit ettiği ve HDP milletvekilleri tarafından da hedefe konulan bir isimdir.”

İmamoğlu’na gösterilen tavır kendi sorumsuzluğunun neticesidir

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kural tanımaz bir tavırla VIP geçiş ısrarını değerlendiren Yediyıldız, şöyle devam etti:

“Sayın Valimiz, devlet kurallarını hiçe sayanlara karşı devletin otoritesini göstermiş ve kanunlara uygun şekilde görevini yapmıştır. Sayın İmamoğlu’na gösterilen tavır, kendi sorumsuz davranışlarının bir sonucudur. Havalimanı uçuş kurallarının prosedürlerine istisnasız herkesin uyması gerekir ve her şeyden önce politikacıların bu konuda hassas olması beklenir. Sayın Valimiz burada kuralları hiçe sayan, havalimanı uçuş güvenliğini tehlikeye atan tutuma karşı gerekeni yapmıştır.”

İmamoğlu’nun öfkesi CHP-HDP ittifakının bir gereği

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Ordu Valisi Seddar Yavuz’a karşı nefret dolu davranmasını ve hakaret etmesini manidar bulduğunu vurgulayan Ak Parti Ordu Milletvekili Şenel yediyıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın İmamoğlu’nun nefret dolu tutumunu, adayı olduğu CHP’nin yerel seçimlerde HDP ile yaptığı ittifakın bir neticesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü müttefik olarak işbirliği yaptıkları HDP’liler, PKK terör örgütüne karşı verdiği mücadele nedeniyle son derece öfkelilerdi. Şehitlere sahip çıkan, mazlumları koruyan, devletin birliği ve bütünlüğü için canını ortaya koyan bir devlet adamına karşı, hem de kendi sorumsuzluğu nedeniyle bu kadar öfke duyulmasının başkaca nasıl bir izahı olabilir?”

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 20:29
  1. Ordu
  2. Muş
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. CHP

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