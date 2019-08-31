0553 313 94 23

AK Partili vekilden Davutoğlu’na eleştiri: Sadık hali buysa...

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Verdiğim söze sadığım, Cumhurbaşkanımız aleyhine sözümü duymayacaksınız” şeklindeki sözlerini hatırlattı, “Verdiği söze sadık hâli buysa, verdiği söze sadık olmadığı hâli nasıl acaba?” diye sordu.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:43

 yeniakit.com.tr AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu paylaştığı bir videoyla eleştirdi. Özalan, daha önce, “Verdiğim söze sadığım, Cumhurbaşkanımız aleyhine sözümü duymayacaksınız” şeklindeki sözlerini hatırlattığı Davutoğlu için, “Verdiği söze sadık hâli buysa, verdiği söze sadık olmadığı hâli nasıl acaba?” sorusunu sordu.

“Kimse ağzımdan cumhurbaşkanımız aleyhine biz söz duymayacak”

Davutoğlu, geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir konuşmada şunları söylemişti:

Şunu bir kez daha ifade ediyorum; ne gelişme olursa olsun ben verdiğim söze sadığım, cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim. Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden, cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı, duymayacak.

Özalan’dan tepki

Özalan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şunları yazdı:

Dün ‘ne gelişme olursa olsun, ben verdiğim söze sadığım, Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim’ diyen Ahmet Davutoğlu, bugün siyasi tehditler savuruyor. Verdiği söze sadık hâli buysa, verdiği söze sadık olmadığı hâli nasıl acaba?

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:43
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan
  3. Davutoğlu yeni parti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Germencik’te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
    1. Germencik’te 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    2. Guinness Rekorlar Kitabına giren eseri..
    3. Su ürünleri av sezonu 1 Eylül’de..
    4. Kalp krizinden hayatını kaybeden..
    5. Okullar açılıyor, kırtasiye ürünlerine..
    6. Bildirimi yapılmayan ilacın ruhsatı..
    7. Mustafa Yalçın: ”İşini yapmadan maaş..
    8. Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu
    9. Spor A.Ş. tarafından 1. Erciyes Tenis..
    10. MHP Başkan Yardımcısı Yalçın’dan..
    11. Çanakkale’de 52 mülteci yakalandı
    12. 3. Çayeli Kriteryum Yol Yarışı..
    13. Siirt'te çaya giren 11 yaşındaki çocuk..
    14. Nacho Monreal Real Sociedad'da
    15. Malatya’da 13 yılda 21 milyon TL hibe..
    16. Terminal Müdürlüğü, olası can kaybını..
    17. Çanakkale’de 52 kaçak göçmen yakalandı
    18. Eskişehirspor Marşları konserine büyük..
    19. Şanlıurfa’da ayın temizlik personeline..
    20. Tuz Gölü’nde maraton heyecanı
    21. Gaziantep’te 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    22. Erdoğan 'acayip' deyip talimatı..
    23. CHP'den Salda Gölü açıklaması
    24. “Gençlik nereye gidiyor?”..
    25. İsrail bayram bahanesiyle camiyi kapattı
    26. Serhat Kahraman, Kocasinan Ülküspor..
    27. Söke’de çocukların gösterileri 30..
    28. Taksimetrelerde ’güncelleme’ yoğunluğu..
    29. Aydın Büyükşehir Belediyesi’den renkli..
    30. EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma..
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı