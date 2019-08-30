AK Partili vekilden Babacan ve Davutoğlu’na sert sözler!
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti girişimleriyle çok sert konuştu.30 Ağustos 2019 Cuma 09:56
Sezai Erhan yeniakit
Ahmet Davutoğlu veAli Babacan'ın kuracağı parti gündemden düşmüyor. AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, “Yıllarca suya sabuna dokunmadan yüksek makamlarda otur, teşkilatların yükünü çekmeden genç yaşlarda taltif edil,makamlar gidince de “ortak akıl kalmadı”bahanesiyle yeni bir harekete gir” dedi.
Sessizce iş çevirdiler
Çam, “Sessizce iş çevirmeleri,sağa sola teklif götürmeleri,yeni oluşum hazırlıkları vs. Geçmiş günlerin hatırına “ekmek-tuz hakkı için” herkes beklemede. Kimse ses çıkartmıyorsa fitneye fırsat vermemek nedamet ederler diye sabretmesindendir. Yoksa herkesin okkalı cevabı hazır ve beklemede” ifadelerini kullandı.
YORUM YAZ