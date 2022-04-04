AK Partili vekil Tunç’tan Özdağ’a tepki!

YENİ AKİT ANKARA

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, Bartın’daki Suriyelilerle ilgili skandal ifadelerini yalanladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın resmi sosyal medya hesabından “Değerli Türk kamuoyu, aşağıda bulunan paylaşım bir süredir sosyal medyada dolaşıyor. Zafer Partisi olarak bu tür haberlerin bazen bilinçli tahrikler olduğunu bildiğimiz için önce araştırdık. Bilgi doğru. Önümüzdeki günlerde bu konuda başka bilgileri kamuoyu İle paylaşacağız” ifadeleri ile yaptığı paylaşımda, şu postu ekledi; "SURİYELİ GÖÇMENLERE KARŞI CEPHE ALINMASI AMACI İLE YAPILAN BİR POST DEĞİLDİR.

“!!!! Son 1 aydır çok küçük bir il olan Bartın'a 15 bin suriyeli 1 günlüğüne geldi. Şehre gelen Suriyelilerin hepsi servis ile valiliğe geçtiler. Oradan ikamet alıp, emniyet yabancılar şubeye geçip onaylattılar ve indikleri gün geri İstanbula ve Ankara'ya geri döndüler. Ayrıca her ile gelen Suriyelileri yönlendirmesi için birer suriyeli temsilci yerleştirldi. Bizzat kendim konuştum temsilci ile ve bana söylediği bu gel git işlerinin en az 3 ay daha süreceğini söyledi ki, bu nereden baksanız 100 bin kayıtlı seçmen demek bu küçük şehir için. Göç idaresi başkanlığı kişi başına gidiş dönüş sadece 600 lira bilet parası ve 2000 lira aile günlük yol harcırah ücreti ödeme yapıyor, yola çıkmadan önce suriyeli Türk vatandaşlara. Amacım burada Suriyelileri küçük görmek yada büyük bir tehlike iş gibi lanse etmek değil. Adam 2023 seçimlerine gümbür gümbür, sinsi sinsi ve senin benim paramı dağıtarak hazırlanıyor. Bilin istedim."

Tunç, Özdağ'ı mantığa davet etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin cevap veren AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “YALAN VE DEZENFORMASYONU MESLEK HALİNE GETİRMİŞSİNİZ. 15.000 Suriyeli aynı gün merkez nüfusu 80 bin olan Bartın’a yüzlerce otobüs ile girecek, kayıtları yapılıp çıkacak ve bundan kimsenin haberi olmayacak öyle mi? ‘Araştırdık, doğru’ diyorsunuz bir de. Biraz mantıklı olun” ifadelerini kullandı.