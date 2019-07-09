AK Partili vekil trafik kazası geçirdi! AK Parti Denizli milletvekili Cahit Özkan, Sivrihisar'da trafik kazası geçirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli milletvekili Cahit Özkan, Denizli'den Ankara'ya gelirken Sivrihisar'da trafik kazası geçirdi. Ayrıntılar geliyor...

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