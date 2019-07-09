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AK Partili vekil trafik kazası geçirdi!

AK Parti Denizli milletvekili Cahit Özkan, Sivrihisar'da trafik kazası geçirdi.

09 Temmuz 2019 Salı 14:02
AK Partili vekil trafik kazası geçirdi!

AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli milletvekili Cahit Özkan, Denizli'den Ankara'ya gelirken Sivrihisar'da trafik kazası geçirdi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 14:02
  1. Ankara
  2. Denizli milletvekili Cahit Özkan

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