  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AK Partili vekil, kürsüde fenalaştı
Siyaset

AK Partili vekil, kürsüde fenalaştı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, TBMM Genel Kurulu'nda kürsüde konuşma yaptığı sırada fenalaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 20:05:00 - 2021-04-07 20:11:19

TBMM Genel Kurulunda HDP Grup önerisi görüşmeleri sırasında kadına yönelik şiddetle ilgili konuşma yaptığı sırada Milletvekili Belgin Uygur rahatsızlandı.

Konuşmasına devam edemedi

Konuşma sırasında duraksayan Uygur, daha sonra "Müsaade isteyebilir miyim biraz" diye sordu. Konuşmasına devam edemeyince Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, Uygur'dan su içmesini ve yardım edilmesini istedi.

10 dakika ara verildi

Daha sonra Genel Kurul'a 10 dakika ara verildi. Milletvekilleri kürsüye gelerek, Belgin Uygur'a yardımcı oldu. Bu sırada Uygur'un, "Tansiyonum düştü galiba" dediği duyuldu.

Genel Kurul'a geri dönmedi

Verilen aranın ardından Belgin Uygur, Genel Kurul'a geri dönmezken, sağlık durumunun nasıl olduğu sorusunun yöneltildiği Uygur'un sekreteryası, "Bir rahatsızlığı yok, şu an dinleniyor" yanıtını verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da hurda ve ikinci el eşya alım satımlarına 'belge' şartı getirildi
Aktüel

İstanbul'da hurda ve ikinci el eşya alım satımlarına 'belge' şartı getirildi

Valilikçe yayımlanan duyuruya göre, hurda satan ve satın alan, ikinci eşya satan ve satın alanlarca İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi tan..
Türkiye'de bulundu! 50 milyar dolar değerinde
Ekonomi

Türkiye'de bulundu! 50 milyar dolar değerinde

Muğla'nın Yatağan ilçesinde mücevher piyasasında çok rağbet gören 'Mavi safir taşı madeni' bulundu. İlçede incelemelerde bulunan Prof. Dr. M..
Başkan Erdoğan'dan flaş sözler
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP'li isimlerin söylemlerinin darbe bildir..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay