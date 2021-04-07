AK Partili vekil, kürsüde fenalaştı

TBMM Genel Kurulunda HDP Grup önerisi görüşmeleri sırasında kadına yönelik şiddetle ilgili konuşma yaptığı sırada Milletvekili Belgin Uygur rahatsızlandı.

Konuşmasına devam edemedi

Konuşma sırasında duraksayan Uygur, daha sonra "Müsaade isteyebilir miyim biraz" diye sordu. Konuşmasına devam edemeyince Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, Uygur'dan su içmesini ve yardım edilmesini istedi.

10 dakika ara verildi

Daha sonra Genel Kurul'a 10 dakika ara verildi. Milletvekilleri kürsüye gelerek, Belgin Uygur'a yardımcı oldu. Bu sırada Uygur'un, "Tansiyonum düştü galiba" dediği duyuldu.

Genel Kurul'a geri dönmedi

Verilen aranın ardından Belgin Uygur, Genel Kurul'a geri dönmezken, sağlık durumunun nasıl olduğu sorusunun yöneltildiği Uygur'un sekreteryası, "Bir rahatsızlığı yok, şu an dinleniyor" yanıtını verdi.