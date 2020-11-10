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Gündem AK Partili vekil koronavirüse yakalandı
Gündem

AK Partili vekil koronavirüse yakalandı

AK Parti milletvekili Mutlu Aydemir, koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 15:34:00 -
AK Partili vekil koronavirüse yakalandı

Koronavirüs siyasi isimleri de etkilemeye devam ediyor. Son olarak AK Parti Milletvekili Mutlu Aydemir'in testi pozitif çıktı. 

Sosyal medyadan duyurdu

Aydemir, Twitter hesabından, "Kıymetli hemşerilerim; vücut kırgınlığı sebebiyle yaptırdığımız Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağım. Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen kuralına uymanızı önemle rica ediyorum." açıklamasında bulundu.

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