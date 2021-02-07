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Aktüel AK Partili vekil kaza geçirdi
Aktüel

AK Partili vekil kaza geçirdi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve oğlu Ahmet Yediyıldız yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 19:40:00 -
AK Partili vekil kaza geçirdi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve oğlu Ahmet Yediyıldız yaralandı.

Kaza, Ocaklı kavşağında meydana geldi. Ordu’dan Ankara’ya seyir halinde olan 34 KS 9626 plakalı Ahmet Yediyıldız yönetimindeki otomobil Feyyaz Tekel yönetimindeki 43 AL 636 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada Ordu milletvekili Şenel Yediyıldız ve oğlu Ahmet Yediyıldız yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Milletvekili Yediyıldız ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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