Ak Partili Vedat Demiröz’den CHP'ye! "...cekler, ....caklar"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztırak’ın fotoğrafını paylaşarak, boş vaatlerde bulunduğunu söyledi.
YENİ AKİT ANKARA
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz CHP’nin boş vaatlerine dikkat çekti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Boş vaadler.. …,cekler…,caklar… Örnek mi: İstanbul Belediyesi… İnsanımızı artık meşgul etmeyin… Milletim sizi iyi tanıyor…”