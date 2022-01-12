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Siyaset Ak Partili Vedat Demiröz’den CHP'ye! "...cekler, ....caklar"
Siyaset

Ak Partili Vedat Demiröz’den CHP'ye! "...cekler, ....caklar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztırak’ın fotoğrafını paylaşarak, boş vaatlerde bulunduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 21:30:00 -
Ak Partili Vedat Demiröz’den CHP'ye! "...cekler, ....caklar"

YENİ AKİT  ANKARA

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz CHP’nin boş vaatlerine dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Boş vaadler.. …,cekler…,caklar… Örnek mi: İstanbul Belediyesi… İnsanımızı artık meşgul etmeyin… Milletim sizi iyi tanıyor…”

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