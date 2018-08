AK Partili Usta: Ciddi bir güçle karşı karşıyayız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, millete ve onun dik duruşuna layık olmaya çalışacaklarını belirterek "Aynı duruşu biz de bulunduğumuz her makam ve mevkide, her durumda ve şartta temsil edeceğiz." dedi.

Usta, AK Parti Konya İl Başkanlığındaki bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinin kendisine büyük ve ağır bir sorumluluğu da beraberinde getirdiğini söyledi.

Bu sorumluluğun birlik ve beraberlikle kolaylaşacağını, ağır bir yük olmayacağını ifade eden Usta, yeni bir dönem, yeni bir başlangıç sürecinde olunduğunu bildirdi.

'CİDDİ BİR GÜÇLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Yeni sistemle, çok daha hızlı, girişken ve Türkiye'nin vizyonunu, önünü açacak büyük bir hızla ilerlemek zorunda olunduğunu aktaran Usta, yerel seçimlerin şu an için önlerinde hazır ve aktif olarak beklediğini, çok çalışmaları gereken bir süreçte olduklarını dile getirdi.

Yerel seçimlerin ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu vurgulayan Usta, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi hem ekonomik açıdan, hem de insan hakları ve demokrasi açısından kendi değerlerince eleştirmeye ve yeni bir darbe sürecine sokmaya çalışan ciddi bir güçle karşı karşıyayız. Biz bu güçlere karşı dimdik duracağımızı her fırsatta ilan ediyoruz, durduk elhamdülillah. Bu noktada vatandaşlarımızın da aynı 15 Temmuz ruhunda olduğu gibi bu ekonomik darbe yapmaya çalışanlara karşı dimdik ayakta durduğunu gördük. O yüzden böyle bir milletin idaresinde olmak, AK Parti ailesinin altında, aynı çatı altında, hep birlikte çalışıyor olmak bizler için büyük bir onur ve gurur. Bu millete, bu dik duruşa layık olmaya çalışacağız. Aynı duruşu biz de bulunduğumuz her makam ve mevkide, her durumda ve şartta temsil edeceğiz."

'KURBAN SEVGİYİ PAYLAŞMAK DEMEK'

Usta, kurbanın önemine de değinerek, "Kurban sevgiyi, hoşgörüyü, muhabbeti paylaşmak demek. Verdiğimiz sadece kestiğimiz kurbanlardan birer hisse değil, aslında gönlümüzden birer parçadır. Sevgimizin muhabbetimizin bir parçasıdır. Türkiye'den ve Konya'dan pek çok organizasyon, yurt dışındaki mazlum coğrafyalara gidip kurban keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Bu aslında Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bir zamanlar kendine yetemeyen bir ülkeyken şimdi kendi sınırlarını aşmış, bütün mazlum coğrafyalara elini uzatmış ve 'Türkiye geldi' diye sevinen dünya mazlum coğrafyasında kendini ispatlamış bir ülkenin temsilcileriyiz." diye konuştu.

Programda AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da birer konuşma yaptı.