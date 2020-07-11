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Aktüel

AK Parti'li Uslu ve Taşkın, Ayasofya'nın ibadete açılmasını değerlendirdi

Yeniakit Publisher
2020-07-11 15:59:01 -
AK Parti'li Uslu ve Taşkın, Ayasofya'nın ibadete açılmasını değerlendirdi

TBMM (AA) - AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, "Hamdolsun, emanet aslına döndürüldü. Ayasofya bu kararla gerçek kimliğine kavuşmuştur." dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili Mecliste basın toplantısı düzenledi.

Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmed ile askerlerinin emaneti ve kılıç hakkı olduğunu ifade eden Uslu, "Ayasofya’nın Fatih'in vakfiyesine uygun hale döndürülmesi bir vazifeydi. Biz bu görevi ifa ediyoruz, ettik. Bu bir görevin ifası kadar kılıcımızın keskinliğinin de işaretidir." dedi.

Uslu, Ayasofya'nın Osmanlının bakiyesi, fethin hediyesi, Fatih Sultan Mehmed’in vakfiyesi bir cami olduğuna işaret ederek, bir vakıf olarak da Türkiye'de millete emanet olduğunu söyledi.

"Hamdolsun, emanet aslına döndürüldü. Ayasofya bu kararla gerçek kimliğine kavuşmuştur" diyen Uslu, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü bir irade olduğunu kaydetti.

Uslu, 25 yıl önce Bosna Hersek'teki Srebrenitsa'da bir katliam yaşandığını, insanlığın soykırıma uğratıldığını belirterek, 8 bin 732 sivilin hunharca katledildiğini belirtti.

Bu olayın Avrupa'nın gözü önünde meydana geldiğine değinen Uslu, katliama ortak olanlara daha sonra ödül verdiğini ifade ederek, onları kınadığını belirtti.

- Taşkın'ın konuşması

Mersin Milletvekili Taşkın da Ayasofya'nın ibadete açılması kararının Türkiye'de ve İslam dünyasında sevinçle karşılandığını vurguladı.

Fatih'in vakfiyesinin tekrar işler hale getirildiğini dile getiren Taşkın, 1930'lu yıllarda tek parti iktidarının, milletin vicdanında açtığı iki büyük yara bulunduğunu söyledi.

Bunlardan birinin ezanın Türkçe okutulması, ikincisinin de Ayasofya'nın ibadete kapatılması olduğuna değinen Taşkın, ezanın aslına 1950'de Adnan Menderes tarafından döndürüldüğünü, Ayasofya'nın da 10 Temmuz'daki tarihi kararla kapandığını kaydetti.

Taşkın, milleti ve İslam dünyasını sevince boğan tarihi kararın mimarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnet ve şükranlarını arzettiğini ifade etti.

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