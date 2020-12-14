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Aktüel AK Parti'li Ünal'dan, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına tepki:
Aktüel

AK Parti'li Ünal'dan, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına tepki:

"ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı tek taraflı yaptırım kararını kınıyor ve reddediyoruz" - " Ülkemiz diyalog ve diplomasiye olan inancını koruyacak ve milli politikalarından kesinlikle taviz vermeyecektir"

Yeniakit Publisher
2020-12-14 22:39:58 -
AK Parti'li Ünal'dan, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına tepki:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı tek taraflı yaptırım kararını kınadıklarını ve reddettiklerini belirtti.

Ünal, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına tepki gösterdi.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ünal, "ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı tek taraflı yaptırım kararını kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye, uluslararası alanda asla çatışma peşinde koşan bir ülke olmamıştır. Ülkemiz diyalog ve diplomasiye olan inancını koruyacak ve milli politikalarından kesinlikle taviz vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

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