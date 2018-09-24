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AK Partili Uğur: Burdur Gölü ile ilgili projelerin takipçisiyiz

AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Burdur Gölü'yle ilgili projelerin takipçisi olduklarını belirterek, "Burdur Gölü'nün kurumaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 23:06
AK Partili Uğur: Burdur Gölü ile ilgili projelerin takipçisiyiz

AK Parti Burdur İl Başkanlığı, Burdur Gölü'ndeki buharlaşma ve gölün suyunun azalmasına dikkat çekmek için göl kıyısında basın açıklaması yaptı.

AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, partililer adına yaptığı konuşmada, son zamanlarda artan küresel ısınma kaynaklı kuraklığa dikkati çekti.

Dünya genelinde yaşanan bu kuraklığın Burdur Gölü'ne de etkileri olduğununu ifade eden Uğur, buna bağlı olarak gölü besleyen kaynakların da yetersizliğinden dolayı gölün sularının çekildiğini söyledi.

'BU TİP KONULARDA DERTLİYİZ'

Uğur, Burdur Gölü ile ilgili neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Bizler bu tip konularda dertliyiz. Biz bu işi ders edindik, bu sorunu önemsiyoruz." dedi.

Gölün kurumasını engellemek için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) çalışmalarının devam ettiğini belirten Uğur, yapılan çalışmalarla ilgili şunları kaydetti:

"Burdur Gölü AR-GE çalışmaları kapsamında gölde buharlaşmanın azaltılması için pilot ölçekli dört havuzun yapımı devam ediyor. Gölümüzden alınacak suyla havuzumuzun birinde buharlaşma oranının ne kadar olduğu, diğerinde kimyasal karıştırılarak buharlaşmayı ne kadar önleyebiliriz, bir diğerinde plastik toplarla buharlaşmayı ne kadar engelleyebiliriz ve son havuzda ise güneş panelleriyle buharlaşma ne kadar engellenebilir, bunlarla ilgili istatistikler bir yıl boyunca tutulacak. Çıkan bilgi doğrultusunda ne gibi önlemler alınacağına karar verilmiş olunacak."

Uğur, tarımsal arazilerde vahşi sulamaya karşı kapalı sistem sulamaya geçilmesi için de çalışmaların devam ettiğini belirterek "2002'den bu yana bölgede 221 bin dekar alanın 167 bin dekarını kapalı sistem sulamaya geçirmişiz. Geriye kalan 54 bin dekarın çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Gölü kış aylarında besleyecek ilave bir kaynağın bulunmasına yönelik bakanlık yetkililerine görüş bildirdiklerini vurgulayan Uğur, şöyle konuştu:

"İlgili genel müdürlüğümüze Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Eldere köyündeki suyun en azından kışın Burdur Gölü'ne aktarılmasını önerdik. Çünkü Eldere'nin bulunduğu mevkideki kot oranı bin 100 metre civarında, bizim burası 850 civarında. Suyun kendi cazibesiyle gelmesi durumunda gölümüzde en azından buharlaşmadan kaybettiğimiz açığı kazanmak adına önemli bir adım olacaktır diye düşünüyorum. Bu konuda yapılacak projelerin de takipçisiyiz. Burdur Gölü'nün kurumaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu konuyla ilgilenenlerin de bizim kadar gayret göstermesini temenni ediyoruz."

KAMPANYA BAŞLATILDI

İl Başkanı Volkan Mengi de konuyla ilgili kamuoyu oluşturabilmek için "Burdur Gölü için el ele" kampanyasını başlattıklarını söyledi.

Bütün vatandaşlardan kampanyaya destek vermelerini beklediğini ifade eden Mengi, "Sürekli Burdur Gölü'nü gündemde tutalım ve bu gündemle biz birçok kaynağı bulacağımıza inanıyoruz. Böylelikle Burdur Gölü'nü en azından bu seviyeden sonra kurtarma girişiminde hep beraber çalışalım." dedi.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 23:06
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