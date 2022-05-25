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Siyaset AK Partili Turan Menderes'i hatırlatıp böyle ayar çekti! CHP'li Özkoç'a tokat gibi cevap
Siyaset

AK Partili Turan Menderes'i hatırlatıp böyle ayar çekti! CHP'li Özkoç'a tokat gibi cevap

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Bakan Soylu'yu hedef alarak 'Kaçamayacaksın Soylu' ifadelerini kullanan CHP'li Engin Özkoç'a tepki göstererek, "Yani?! Rahmetli Menderes’e yaptığınız gibi önce asacak, sonra da yağlı urgan parasını ailesinden mi isteyeceksiniz?!" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 22:06:00 - 2022-05-25 22:46:36
AK Partili Turan Menderes'i hatırlatıp böyle ayar çekti! CHP'li Özkoç'a tokat gibi cevap

CHP'li Engin Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili iftirasına 'yalancı' ifadesiyle karşılık veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alarak, 'Kaçamayacaksın' paylaşımı yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Özkoç'un skandal paylaşımına, "Yani?! Rahmetli Menderes’e yaptığınız gibi önce asacak, sonra da yağlı urgan parasını ailesinden mi isteyeceksiniz?!" diyerek tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çevresinin bir kaçış planında olduğunu öne sürüp, kamuoyuna açık belgelerle yeni bir algı operasyonuna girişti.

Kılıçdaroğlu'nun iftirasına Bakan Soylu'dan tepki

2014'te FETÖ'den kapatılan Samanyoluhaber'de de aynı söylemlerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına AK Parti'den peş peşe sert tepki geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak 'Yalancı' notunu düştü.

Engin Özkoç Bakan Soylu'yu hedef aldı

Paylaşımı hazmedemeyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 'Kaçamayacaksın Soylu' ifadeleriyle, Bakan Soylu'nun paylaşımına benzer bir görsele yer verdi.

Özkoç'un skandal paylaşımına, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, oldukça sert sözlerle tepki gösterdi.

Bülent Turan: Geçti o günler kendinize gelin

Özkoç'un paylaşımını alıntılayan Turan, "Yani?! Rahmetli Menderes’e yaptığınız gibi önce asacak, sonra da yağlı urgan parasını ailesinden mi isteyeceksiniz?! Korkmuyoruz saçma sapan tehditlerinizden. Geçti o günler kendinize gelin!" ifadelerini kullandı.

 

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