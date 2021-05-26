AK Partili Tevfik Göksu'dan İstanbullulara 'ulaşım' müjdesi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, AK Parti'nin 66 bin servis aracının pandemide toplu ulaşıma katkı sağlaması teklifi, CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin hayır oylarına karşı, AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi.

66 bin servis aracı ulaşıma entegre edilecek

İBB Meclisi Mayıs ayı 2'inci oturumu Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu toplantı sonrası müjdeli haberi duyurarak İstanbul'da 66 bin ek servis aracının ulaşıma entegre edileceğini ve 250 yeni hattın faaliyete geçeceğini açıkladı.

Tevfik Göksu, müjdeyi Twitter'dan duyurdu

Tevfik Göksu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Pandemi süresince İstanbulluların ulaşım sıkıntılarının bitmesi için "66 bin servisin ulaşıma geçici olarak entegre edilmesi ile İETT'nin ilave 250 yeni hattı faaliyete alması" teklifimiz CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin hayır oylarına rağmen kabul edildi. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti ve MHP'nin oylarıyla alınan karar, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar geçerli olacak.