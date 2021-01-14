AK Partili Tevfik Göksu CHP'li İBB'nin 'halk ekmek' algısını çürüttü

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Halk Ekmek büfeleri konusunda bir basın açıklaması yaptı. Göksu, İBB yerine CHP grubundan teklif gelmesine rağmen 142 Halk Ekmek büfesinin açılmasına AK Parti ve MHP grubu olarak yetki verdiklerini söyledi.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyük Şehir Belediye Meclisi toplantısından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Göksu açıklamasında, halk ekmek, kentsel dönüşüm, su sorunu ve bir çok konuya değindi.

"Halk ekmek büfeleri için üç şartla yetki veriyoruz"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Halk ekmek konusunda öyle bir manipülasyon yapılmaya çalışılıyor ki, sanki İBB Halk Ekmek büfeleriyle İstanbullular’a halk ekmeği ulaştırmak istiyor da buna AK Parti ve MHP engel oluyormuş gibi çok çirkin bir algı oluşturulmaya çalışılıyor” dedi.



Halk Ekmek büfeleri konusunu açıklayan Göksu, "Mart ayında İBB, meclisimize bir gündem göndermiş. Gündemde diyor ki, ‘İstanbul’da Halk Ekmek büfeleri var. Bu Halk Ekmek büfelerinin süresini uzatın.’ Biz de diyoruz ki, ‘Hemen bize sayılarını bildirin, hangi Halk Ekmek büfeleri? Bize 117 tane Halk Ekmek büfesi bildiriliyor. Biz de hemen mecliste karar alıyoruz ve hemen 117 tane Halk Ekmek büfesinin teklifini yaparak süresini uzatıyoruz. Bu maddenin içine bir madde ekliyorlar. Öyle bir madde ki, İBB Meclisi’nin bütün yetkilerini Halk Ekmek şirketine devretmemizi istiyorlar. İstanbullular’ın iradesiyle seçilmiş bu meclis, iradesini bir şirkete teslim edebilir mi ya da devredebilir mi? Bu madde tartışılırken İBB tarafından değil, CHP grubundan bir arkadaş, yeni Halk Ekmek büfelerinden bahsetti. Biz de dedik ki, ‘Eğer böyle bir Halk Ekmek büfesi ihtiyacı varsa, nerede, kaç adet ihtiyacınız varsa bildirin, onu da konuşalım.’ Bize ‘Yeni Halk Ekmek büfesi ihtiyacımız var’ diye bir talepte bulunulmadı. Geçtiğimiz ay İBB’den bu teklifi beklerken, bir baktık CHP grubu getirdi teklifi. Anladık ki, büfe meselesine İBB katılmıyor. Eğer katılmış olsaydı, şu anda İBB Başkanı tarafından gündeme getirilmesi gerekirdi. CHP’den gelmesine rağmen teklifi kabul ettik, komisyona havale ettik ve komisyonda İBB başkanlık makamına şu soruyu sorduk: ‘Bu büfelere gerçekten ihtiyacınız var mı?’ Cevaplarını beklemeden, biz bugün 142 tane büfenin açılmasına AK Parti ve MHP grubu olarak yetki veriyoruz” ifadelerini kullandı.

"Büfeleri üç şartla açabilirsiniz"

Büfeleri açarken AK Parti ve MHP grubu olarak üç şartlarının olduğunu söyleyen Göksu, “Bu büfeleri şehit ailelerine, gazi ailelerine ve engellilere vereceksiniz. Bunu verirken eğer bir yerde büfe yetişmiyorsa, lokasyon olarak uygun değilse, sıfır maliyetli İstanbul’un her sokağında bakkallar var. Bu bakkallara ekmeği verin. Bunu dememize rağmen bir baktık ki, 40 tane minibüsle ekmek dağıtılıyor. Bir aracın maliyeti aylık ortalama 15 bin lira. Sadece araçların maliyeti aylık 600 bin lira. Aylık 600 bin lira, aylık 600 bin ekmek eder. Oysa sıfır maliyetle bu ekmekleri İstanbullular’a ulaştırmak mümkün, İstanbul’un her sokağında bakkal, fırın var. Fırınlar, bakkallar, ‘Bedava dağıtmaya hazırız’ diyorlar. 600 bin lirayı çöpe atacağınıza, İstanbullular’ın başka şeyi için değerlendirin. Aşağı yukarı günde 20 bin ekmeği kenara ayırıyorsunuz. Çünkü maksat ekmeği İstanbullular’a ulaştırmak değil. Buradan bir manipülasyon yapmak. Biz şu anda CHP ve İBB’nin yaptığı tüm algı ve manipülasyonları bertaraf ederek, 142 büfeye izin veriyoruz. Pazartesi gününden itibaren büfeleri açabilirsiniz ama İstanbullular daha fazla halk ekmeğe ulaşsınlar. Bakkallara da verin, fırınlara da verin. Sokaklarda bu insanlar bu ekmeğe ulaşmak istiyorlarsa ulaşsınlar" şeklinde konuştu.

"Mükemmel sistemi işletemediniz"

Halk Ekmek’i büyütenin AK Parti olduğunun altını çizen Göksu, "1994 yılında Cumhurbaşkanımız İBB Başkanı olduğunda İstanbul’da 200 bin ekmek üretiliyordu. Şu anda Halk Ekmek’in üretim kapasitesi 2 buçuk milyondan fazla. 2 buçuk milyona kadar ekmek üretmişiz. Bir fabrikayı üçe çıkarmışız. Biz nasıl olur da halk ekmeğin vatandaşa ulaşmasına mani olabiliriz? Dün değil miydi CHP, milleti ‘makarnacı’, ‘kömürcü’ diye itham edip ‘Sadaka kültürü inşa ediyorsunuz’ diyen? Algılarla, manipülasyonlarla, yalanlarla bu iş yürümez. Hodri meydan! Evet, 142 büfeyi veriyoruz, buyrun dağıtın. Halk Ekmek büfelerinde neden kuyruk var? Ürettikleri ekmeği maalesef dağıtamıyorlar. Bizim dönemimizde 117 tane büfe ve 538 noktada ekmek dağıtılıyordu. Neden kaldırdınız? Büfelere ekmek ulaştıramayacaksınız, ürettiğiniz ekmeği dağıtamayacaksınız, daha doğrusu o mükemmel sistemi işletemeyeceksiniz, suçluyu biz ilan edeceksiniz. Öyle bir şey yok” dedi.

"10 bin ekmek çöpe gidiyor"

Mobil araçlarla dağıtılan ekmeklerin çöpe gitmesini de eleştiren Göksu, “Mobil araçlarla ekmek satışı yapılıyor. Dün itibariyle her akşam kaç bin ekmek çöpe gitti lütfen bir sorun. Bir gün önce çöpe giden ekmek sayısı tahmini 10 bin civarında. Çok yazık! Ekmeği çöpe değil, insanlara ulaştırın. Eğer derdiniz insanlara ekmek ulaştırmaksa, biz her türlü desteğe sunmaya hazırız. 142 büfeye de bugün izin veriyoruz” ifadelerini kullandı.

"Yağmur suları kullanma suyuna dönüşecek"

Mehmet Tevfik Göksu, su sorununu ortadan kaldırmak için ürettikleri çözüm yolunu, kentsel dönüşümü hızlandırmak için İmar Yönetmeliği’nde gittikleri değişimi anlattı. Ayrıca İBB Meclisi’nde AK Parti ve MHP grubu olarak Türkiye’yi etkileyen su sorunu için yağmur sularını kullanma suyuna dönüştüreceklerini söyleyen Göksu, “Dünya küresel iklim kriziyle karşı karşıya. Bu konuda en önemli mesele ise yağmurlar. İstanbul İmar Yönetmeliği’nde bir değişiklik yaparak, bin metre üzeri parsellerde ve ticari alışveriş merkezlerinde çatıdan akan suların kanala gitmemesi ve sarnıç sistemiyle toplanarak kullanma suyu olarak kullanılması zorunluluğu getiriyoruz” sözlerini kullandı.

Kentsel dönüşümü hızlandıracak değişim

İmar Yönetmeliği’nde de önemli bir değişikliğe gidildiğini ve kentsel dönüşümü hızlandırmak için çalışma yaptıklarını belirten Göksu, “Özellikle İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandırmak açısından AK Parti olarak yaptığımız önemli bir hamle de, daha önce belli alanların üzerinde inşaat iznini almak için UKOME’den istenilen izni ve parayı bugünden itibaren kaldırıyoruz. Kentsel dönüşümün hızlanması için ne yapılması gerekiyor ise yapıyoruz” dedi.

"Hrant Dink adına müze yapılacak"

Göksu, İBB Meclisi’nin Ermeni Vakfı’na devredilecek bir arazide Hrant Dink ile ilgili yapacağı bir çalışmada plan tadilatı teklifini de kabul ettiklerini açıklayarak, “Hrant Dink’in adının yaşayacağı bir müze yapılacak. Bu müzenin yapılması için ilgili arazinin plan lejantındaki değişikliği de onaylıyoruz” şeklinde konuştu.