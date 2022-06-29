AK Partili Taşkın'dan dikkat çeken orman yangını açıklaması

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Taşkın, "Havaların ısınmasıyla beraber yurt genelinde artış gösteren orman yangınlarıyla mücadele konusuna dikkat çekmek amacıyla karşınızdayım. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce bu sabah vefatını üzüntü ile öğrendiğimiz Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Türk sinemasının başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.

"Öncelikle ve özellikle Batı Karadeniz illerinde ve ülkemizin farklı illerinde aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketine maruz kalan vatandaşlarımıza, da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Hak her türlü felaketlerden ülkemizi ve milletimizi korusun." diyen Taşkın, "Özellikle hava sıcaklığının yüksek seviyelere ulaştığı yaz aylarında orman yangını riskinin arttığı hepimizin malumudur. Geçen hafta Muğla Marmaris’te çıkan yangın dolayısıyla duyduğumuz üzüntüyü belirtmek isteriz." dedi.

Ali Cumhur Taşkın, "21 Haziran akşam saat 20:02’de çıkan yangına 20:10’da yani 8-10 dakika içerisinde ilk müdahale yapılmıştır. 4 bin 500 hektar alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin canhıraş bir şekilde mücadelesi sonucunda 25 Haziran günü kontrol altına alınmıştır. Söndürme ve soğutma çalışmalarına devam edilmiştir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, şunları söyledi:

"Devletimiz tüm güçleri ile başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın koordinasyonunda Tarım ve Orman Bakanımız ve İçişleri Bakanımız yangının çıktığı ilk andan itibaren yangın mahalline intikal etmişler, kötü hava ve arazi şartlarına rağmen, başta orman genel müdürlüğümüz olmak üzere tüm devlet kurumları yangınla etkin bir şekilde mücadele etmişlerdir. En büyük tesellimiz insan anlamında can kaybının yaşanmamış olmasıdır.

Bu vesileyle yangın söndürme mücadelesine katılan ve Yeşil vatanı korumak için canlarını ortaya koyan yangın söndürme de görev alan tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz.

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkileri ile tüm dünyada ve ülkemizde 2021 yılında orman yangınlarının sayılarında ve zarar gören alan miktarlarında büyük artışlar yaşanmıştır. 2021 yılında sadece ülkemizde değil, bütün dünyada orman yangınlarında artışlar yaşanmıştır.

Amerika kıtasında ve bizimle benzer iklim ve orman yapısına sahip olan Akdeniz ülkelerinde de çok büyük orman yangınları ile karşılaşılmıştır.

Ülkemizde 2021 yılında 2.793 adet orman yangını meydan gelmiş ve bu yangınlarda 139.503 hektar orman alanı zarar görmüştür. Meteorolojik şartların çok ekstrem değerlere ulaştığı 28 Temmuz 13 Ağustos tarihleri arasında 375 orman 372 adet kırsal alan yangınına ekiplerimiz tarafından müdahale edilmiştir.

Yangınla mücadelede ortalama ilk müdahale süresi 2003 yılında kırk dakikayken bugün on iki dakikaya düşürülmüştür.

2022 yılında yangınlara karşı daha etkili olunması için alınan tedbirlerin bazıları şunlardır:

Ormanlarımız her türlü riske karşı 776 kuleden yirmi dört saat gözetlenmektedir.

160 gözetleme kulesinde 320 kamera kullanılmaktadır.

Orman yangınları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle 2022 yılı için 55 helikopter, 20 uçak, 4 Türk Hava Kurumu uçağı ve 8 İHA kiralanmış olup, ayrıca kara ekiplerimize işçi ve iş makineleri alımı yapılarak güçlendirilmiştir.

Yer ekiplerinin güçlendirilmesi için 2021 yılında 2 bin yangın işçisi alınmış, bu yıl içinde yeni yangın işçisi alımı için süreç başlatılmış olup çok yakında işe başlayacaklardır.

Yangınlarda ekiplerimize destek olmaları için yangın gönüllü sayısı arttırılarak 100 bin gönüllüye yangın eğitimi verilmiştir.

Orman yangınlarıyla mücadele milli bir mücadeledir. Siyaset üstü bir konudur. İç siyasete alet edilmemesi gerekir.

Ancak üzülerek ifade ediyorum ki ana muhalefet partisi başta olmak üzere muhalefet partilerinin orman yangınları üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışmaları, siyasi ahlaka sığmayan etik dışı bir davranıştır.

Gerçekleri çarpıtarak yalan yanlış algı oluşturmaya çalışanları aziz milletimize havale ediyorum. Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak amacıyla; aldığımız nefesin, hayat bulduğumuz suyun ana kaynağı ormanları korumak hepimizin ortak görevidir.

Bu bilinçle, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, AK PARTİ hükûmetleri olarak yaklaşık yirmi yıldır Türkiye'nin orman alanlarını çoğaltmak amacıyla çok büyük yatırımlar yaptık.

Dünyada orman varlığı azalırken Türkiye'nin orman varlığını artırdık. 2002 yılında 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı 2 milyon hektar artırarak, 22,8 milyon hektara ulaştırdık.

Yanan alanların 40 katı kadar ağaçlandırma yaptık, ağaçlandırmaya da devam ediyoruz. Ormanları yasalar değil insanlar korur. Hangi tedbiri alırsanız alın hangi önlemleri hayata geçirirseniz geçirin önemli olan milletin duyarlılığını, farkındalığını yüksek tutmaktır.

Orman teşkilatımız 183 yıllık mazisi olan çok eski bir kurumdur. Geçmişten gelen tecrübelerle orman yangınlarıyla şüphesiz daha etkin mücadele edilmektedir.

Türkiye'deki orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklıdır. Bu bazen dikkatsizlik, bazen tedbirsizlik, bazen de son Marmaris yangınında olduğu gibi kasti olabiliyor maalesef.

Orman yangınları konusunda vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, özenli davranmalarını rica ediyoruz. Piknik alanlarında veya diğer alanlarda ateş yakarken çok dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Araçla seyahat halinde iken atılacak bir sigara izmariti bazen önüne geçilmez bir yangına sebep olabilir.

Piknik alanlarında bırakılan veya kırsal alanlara atılan cam parçaları mercek etkisiyle yangınlara sebep olabilmektedir. Özellikle hava sıcaklıklarının yüksek seviyelere çıktığı yangın riskinin arttığı yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde daha hassas olunması gerektiğini vatandaşlarımıza bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

Bizim ülkemizde ormanların yüzde 55'i hassas ormanlardan oluşmaktadır. Vatandaşlarımızın yangın riskine karşı çok dikkatli olmaları gerekiyor.

İnşallah önümüzdeki yaz aylarında ülkemiz açısından orman yangınlarının hiç olmadığı yada en az düzeyde yaşandığı bir dönem geçirilmesini temenni ediyoruz.

Hepinize teşekkür ediyorum.