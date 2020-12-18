AK Parti'li Sürekli'den Tunç Soyer'in belediye hastanesini salgın sürecine dahil etmediği iddiası

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in belediyeye ait olan Eşrefpaşa Hastanesini salgınla mücadele sürecine dahil etmediğini savundu.

Sürekli, yaptığı yazılı açıklamada, Kültürpark ve Fuar alanında sahra hastanesi kurulmasına yönelik taleplerin polemik yaratmaktan öte gitmediğini belirtti. Soyer'in sahra hastanesi konusunu iki kez gündeme getirdiğini bildiren Sürekli, "Ama maalesef kendi yönetimlerindeki Eşrefpaşa Hastanesini salgınla mücadele sürecine bir türlü dahil etmedi. Bundan neden imtina ediyorlar anlayamadık. Hastane bomboş. Bize gelen bilgilere göre de talep ve başvuruları geri çeviriyorlar. Kendisi önce bu konuya açıklık getirmelidir ve önce kendi yönetimindeki hastaneyi hizmete sunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Eşrefpaşa Hastanesinin 150 yatak kapasitesi ve 76 uzman hekimle hizmet verdiğini aktaran Sürekli, 2 gün önceki verilere göre hastanede sadece 11 servis yatağının dolu, 4 yoğun bakım yatağının boş olduğunu ve sadece 1 Kovid-19 hastasının bulunduğunu iddia etti.

Soyer'in algı oluşturma peşinde olduğunu iddia eden Sürekli, şunları kaydetti:

"CHP'li Büyükşehir Belediyesinin asıl derdi bağcıyı dövmek değil de üzüm yemek olsaydı, Eşrefpaşa Hastanesini salgın sürecinin en başından itibaren İzmir'deki sağlık organizasyona dahil etmek için teklifte bulunurlardı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi, İzmir’de de salgınla mücadelemiz Sağlık Bakanlığımız ve ilgili müdürlüklerimizce aralıksız sürüyor. Biz, iyi niyetli ve elzem her talebin, çağrının karşılığını veririz, iş birliğinden kaçmayız. İçten ve iyi niyetli olsalardı, önce kendi hastanelerinden başlarlardı. Milletimizin, hemşerilerimizin algısını yönlendirmek yerine sağlık icraatlarına yoğunlaşsalardı inandırıcı olurdu. Bu nedenle, sormak istiyoruz. Eğer sürece katkı koymak istiyorsanız, önce kendi uhdenizdeki Eşrefpaşa Hastanesinin kapılarını neden ihtiyaç sahiplerine açmıyorsunuz? İzmirlileri kandırmak, kaygı yaratmak ve suçlamak yerine, icraatlarıyla gündeme gelmeleri daha inandırıcı olurdu. Biz de çağrımızı tekrar ediyoruz, sahra hastanesine gelene kadar kendi hastanenizin boş yataklarını İzmirlilerin hizmetine sunun."











