AK Parti'li Sırakaya'dan Türkiye-Almanya İş Gücü Anlaşması'nın 59. yılı açıklaması:

TBMM (AA) - SİNAN USLU - TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, "Avrupa'da giderek artan ırkçılık, İslam ve Müslüman düşmanlığına karşı duruşumuzdan asla taviz vermeden vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu bünyesinde kurulan alt komisyonun başkanlığını yürüten Sırakaya, Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İş Gücü Anlaşması'nın 59. yılı dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sırakaya, 30 Ekim 1961'de Türkiye ile Federal Almanya arasında iş gücü anlaşması imzalandığını hatırlattı.

Başlangıçta misafir işçi olarak görülen Türklerin, Almanya'da artık işveren, siyasetçi, sanatçı, sporcu, yazar, yönetmen ve akademisyen olarak yerini aldığını dile getiren Sırakaya, Almanya'dan Türkiye'ye geri dönenlerle birlikte yaklaşık 4 milyon kişiyi kapsayan göç hareketi yaşandığını belirtti.

Türklerin, Almanya'nın ekonomik mucizesini gerçekleştirmesinde lokomotif rolü üstlendiğine dikkati çeken Sırakaya, "Vatandaşlarımız, söz konusu Türkiye olduğu zaman da milyarlarla ifade edilebilecek kaynaklarını anavatanlarına gönderdiler." ifadesini kullandı.

Sırakaya, Almanya'daki soydaşların karşı karşıya kaldığı ayrımcılık, ırkçılık ve İslam düşmanlığı nedeniyle 1990'lı yıllarda Mölln ve Solingen gibi kundaklamaların yaşandığını, 2000'li yıllarda NSU olarak bilinen Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü'nün katliamlarında 8 vatandaşın şehit edildiğini anımsattı.

- "Saldırılar vatandaşlarımızı tedirgin ediyor"

Almanya'daki ırkçı terörün, 2020'nin başlarında da çirkin yüzünü gösterdiğini, Türk ve Müslüman düşmanı olduğu belirlenen bir caninin Hanau kentinde aralarında Türklerin de bulunduğu 10 kişiyi silahıyla taradığını anlatan Sırakaya, ibadethanelere yapılan çirkin saldırıların da Almanya'yı ikinci vatan edinen vatandaşları tedirgin ettiğini aktardı.

Almanya'da 2019'da 67, 2020'nin ilk 10 ayında ise 83 cami saldırısının kayıtlara geçtiğine işaret eden Sırakaya, Alman resmi rakamlarına göre geçen yıl yaklaşık 900 İslam düşmanı vakanın yaşandığını, bunun her gün neredeyse üç saldırı anlamına geldiğini söyledi.

Sırakaya, bunların yanı sıra kimliğin oluşması, korunması ve yarınlara aktarılmasında önemli görevler üstlenen birçok sivil toplum kuruluşunun Türkiye ile olan gönül bağından dolayı marjinalleştirildiğini, iç istihbarat raporlarında zikredildiklerini, onların adeta bir suç örgütü olarak değerlendirildiklerini üzüntüyle gözlemlediklerini kaydetti.

- "Müslümanların ibadet hakkına tecavüz edildi"

Berlin'de Mevlana Camisi'ne sabah namazı vaktinde Alman polislerinin hadsiz ve insanlık dışı baskınında kutsalların kirli çizmelerle ayaklar altına alındığını, Müslümanların ibadet hakkına ve özgürlüğüne tecavüz edildiğini vurgulayan Sırakaya, şöyle devam etti:

"Fransa'da sevgili Peygamber Efendimize hakaret eden karikatürlerin saygısızca binalara yansıtılması da Batı uygarlığının sözde özgürlük ve ilericilik adına ne hallere düştüğünün örneğidir. Diğer taraftan birkaç gün evvel Hollandalı bir faşistin Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etmesi de yine aynı aklın ve aynı medeniyetin ürünüdür. Avrupa ülkeleri Müslümanlara karşı izlediği bu siyasetiyle çok karanlık bir geleceğe aday. Türkiye olarak kutsallarımıza yönelik her türlü baskı, ayrımcılık ve insanlık dışı muamelelere karşı mücadelemizi kararlı bir şekilde uluslararası platformlar da dahil her yerde sürdüreceğiz. AK Parti ve hükümet olarak Avrupa'da giderek artan ırkçılık, İslam ve Müslüman düşmanlığına karşı duruşumuzdan asla taviz vermeden vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

- "Türk toplumu yaşadığı her ülkede katma değer oluşturmaya devam ediyor"

Bu gelişmelerin gölgesinde Türk toplumunun, yaşadığı her ülkede katma değer oluşturmaya devam ettiğinin altını çizen Sırakaya, pandemi döneminde Almanya'nın birçok şehrinde Türk sivil toplum kuruluşlarının, dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın tüm ihtiyaç sahiplerine gıda paketleri ulaştırdığını belirtti.

AK Parti iktidarları olarak başta Avrupa olmak üzere dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın vatandaşların geleceğe umutla bakması için dün olduğu gibi bugün ve yarın da çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Sırakaya, "İş gücü göçünün 59. seneidevriyesinde yurt dışında vatan aşkıyla yanan, Türk bayrağı gördüğünde gözleri parlayan her bir kardeşimiz kökeni, meşrebi ve mezhebi ne olursa olsun Türk milletinin bir temsilcisidir." ifadesini kullandı.



