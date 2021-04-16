AK Partili Serap Yaşar HDP'li Meral Danış Beştaş'ı böyle rezil kepaze etti

Dün TBMM'de gündem dışı söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, 2016 yılında terör örgütü PKK tarafından 8 yaşındayken dağa kaçırılan Hamza Adıyaman hakkında konuştu.

Hamza Adıyaman'ın PKK tarafından okuldan kaçırıldığını aktaran Yaşar, eli kanlı örgütün kirli yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

Örgütün kirli yüzünü ortaya koydu

"Sayın milletvekilleri bugün sizlere 5 yıl önce daha 8 yaşında, terör örgütü PKK tarafından okulundan kaçırılan Hamza Adıyaman ve küçük yaşta kaçırılarak örgüt içinde her türlü istismara uğrayan ve hayatlarının baharında çocuk savaşçı olarak ölüme gönderilen çocuklardan bahsedeceğim." diyerek sözlerine başlayan Yaşar, Diyarbakır Anneleri'nin tam 591 gündür HDP Diyarbakır İl Binası önünde avlat nöbeti tuttuğunu da hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Hamza’nın annesi Rukeyda Adıyaman da terör örgütü tarafından kaçırılan oğluna kavuşmak ümidiyle Diyarbakır’daki evlat nöbetine katılıyor. Zap suyuna düştüğü söylenen Hamza, AFAD tarafından üç ay boyunca arandı ancak bulunamadı. Kız kardeşi, örgütün küçük yaştaki çocukları kaçırdığında neler yaptığını öğrenmek için internetten araştırmalar yaparken kardeşinin, elinde silahlı görüntüsünün bulunduğu bir videoya denk geliyor.

Ablanın ifadesinde 'Olay üzerinden aylar geçtikten sonra yine evladı PKK tarafından kaçırılan bir baba Hakurk kampında kardeşime denk geliyor. Kardeşimle konuşuyor, kardeşim Hamza da Mehmet Adıyaman’ın torunu olduğunu söylüyor. Adam da dedem kanaat önderi olduğu için tanıdığını söylüyor. Kardeşim Hamza da adama ‘Benim için Zap suyunda boğuldu dediler ancak ben suya düşmedim. Aileme söyleyin, beni kurtarsınlar hatta olayın geçtiği gün ellerim, ayaklarım bağlı hâlde siyah bir aracın içindeydim, annemi görüyordum, ağzım bantlı olduğu için hiçbir şekilde bağıramıyordum' dediği görülüyor ki çocuk hayatta ve PKK/KCK terör örgütünün elinde çocuk savaşçı olarak kullanılmakta."

"Hamza gibi daha binlerce çocuk, bir o kadar da gözü yaşlı anne var" diyen Serap Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2016-2020 yılları arasında örgütten kaçarak teslim olanların yüzde 41’i 18 yaşın altındaki çocuklar yani yaş ortalamaları 16. PKK/KCK terör örgütünün, çocukları istismar faaliyetleri, örgütün kuruluş yıllarından itibaren sürdürdüğü terörist stratejinin bir parçası. Çocukların silahlı çatışmalarda kullanılması uluslararası sözleşmelerle yasaklanmasına rağmen Hamza Adıyaman örneğinde de görüldüğü gibi kaçırmalar ve çocuklardan terörist yetiştirme mekanizması hâlen işlemeye devam ediyor."

HDP'li Meral Danış Beştaş'ı rezil kepaze etti

4 senedir Avrupa Konseyinde kayıp çocuklar meselesi üzerinde çalışmalar yaptığını belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"Kaybolan ve kaçırılan çocukların başlarına neler geldiğini çok iyi biliyorum. Bu çocuklar terörist savaşçı hâline getiriliyorlar, taciz, tecavüz, kötü muamelenin öznesi oluyorlar; kundakçı, intihar eylemcisi olarak kullanılıyorlar. Meclisin hemen karşısında Merasim Sokak’ta bombalı araçla intihar saldırısı gerçekleştiren teröristin de örgüte katıldığında 16 yaşında bir çocuk olduğunu hatırlatmak isterim. Terör örgütü, sokak eylemlerinde ön saflara ittiği ve hukuki ehliyetsizliklerinden faydalandığı çocukları sabıkalı, aranır duruma gelmeleri hâlinde de örgütün dağ kadrosuna aktarıyor, burada da durumları çok vahim.

Ayrıca örgütün çocuk savaşçı kullandığı uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve farklı ülkelerin resmî makamlarınca hazırlanan pek çok raporda da yer almakta. Burada sizlerle birkaçını paylaşmak istiyorum:

15 Kasım 2013-Ağustos 2013 tarihli Birleşmiş Milletler raporlarında, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 2015 tarihli İnsan Ticareti raporunda ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün 22 Aralık 2016 tarihli raporunda PKK’nın küçük yaştaki çocukları zorla silah altına alarak çatışmalarda kullandıkları tespit edilmiştir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin 13 Ocak 2020 tarihli raporunda ise örgütün askerî operasyonlarda çocukları savaşçı olarak kullanmak üzere saflarına kattığına dair çok sayıda tespit yer almıştır. 15-16 yaş altındaki erkek, kız çocuklarının Halep’te, Haseke’de, Ayn el Arap ve Rakka’da çatışmalara katıldığına dair örnek olaylar belgelendirilmiştir. Komisyon tarafından elde edilen birçok olayda çocukların aktif olarak örgüte alındığı ve savaş alanlarında konuşlandırıldıkları da belirtiliyor. Hatta rapor kapsamında görüşülen bir kişi, on yaşındaki bir çocuğun, silah çok büyük olduğu için AK-47’yi taşıyamayıp sürüklediğine tanık olduklarını da ifade ediyor."

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın 26 Ocak 2021 tarihinde meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada Hamza’nın Zap Suyu’nda kaybolduğunu, ailesinin de getirilip HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturtulduğunu iddia ettiğini sözlerine ekleyen Yaşar, "Hatta daha ileri giderek ailelere orada oturmaları için para teklif edildiğini söylüyor. Bir annenin acısını ve hasretini hiçe sayan bu açıklamayı yapmak, çocuklarını isteyen, aylardır evlat nöbeti tutan annelere böyle bir iftirayı atmak hangi vicdana sığar." dedi.

"HDP'li Beştaş suçluları aklamaya çalıştı"

HDP'li Meral Danış Beştaş'ın Diyarbakır Anneleri'nin çabalarını küçümseyip hedef saptırma gayreti içinde olduğunu ifade eden Yaşar, "Uluslararası raporlarla tespit edilmiş bir suçu ve suçluyu gözden kaçırmaya ve aklamaya çalışmıştır. Bu da ayrıca bir suçtur. Tüm bu raporları biz biliyoruz da Sayın Beştaş bilmiyor mu? Gazi Meclisin kürsüsü tüm bu insanlık dışılığın, çocuk kaçırmanın, çocuk savaşçı yetiştirmenin, taciz, tecavüz ve infazların aklanma yeri değildir." diyerek tepkisini dile getirdi.

Terör destekçisi HDP'li Meral Danış Beştaş'ı mecliste rezil kepaze eden Serap Yaşar sözlerini şöyle noktaladı:

"Milletin vekilinin yeri terör örgütünün, suçun ve suçlunun değil, milletin evlatlarının ve annelerinin yanıdır. Konuşmama burada son verirken hain terör örgütünün şehit ettiği askerlerimize, polislerimize, köy korucularımıza, öğretmenlerimize ve sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yüce Meclis’i saygıyla selamlıyorum."