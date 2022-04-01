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Ekonomi AK Partili Şamil Tayyar o fiyatlara tepki gösterdi
Ekonomi

AK Partili Şamil Tayyar o fiyatlara tepki gösterdi

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından, "Piyasalardaki yangın söndürülmeden su kendi mecrasında akmaz" açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 14:25:00 -
AK Partili Şamil Tayyar o fiyatlara tepki gösterdi

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından hayat pahalılığına tepki gösterdi. Tayyar, hükümete uyarıda bulunarak piyasalardaki yangının söndürülmesi gerektiğini söyledi. Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tüm tartışma konuları, hayat pahalılığının gölgesinde kalıyor. Nedenleri izah edilebilir olsa da sonuçları itibariyle yakıcı, yıkıcı. Önce devletten başlayarak topyekun seferberliğe ihtiyaç var. Piyasalardaki yangın söndürülmeden su kendi mecrasında akmaz."

Asgari ücrete ikinci zam mevzusunun, Temmuz'daki gelişmelere göre yeniden gündeme gelebileceğini belirten Şamil Tayyar, emeklilere ödenen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerine ise zam yapılacağını söyledi. 

 

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