AK Partili Şamil Tayyar: Kendi oluşturduğumuz sınıfa yabancılaştık

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, Manisa İl Danışma Meclisi toplantısında Türkiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Artan kur farkı hakkında da konuşan Demiröz "Pahalılık olabilir. Türkiye'de son 20 senede her eve bakın ya bir otomobil ya da 2 otomobilimiz var. Her evde 2-3 telefon var." ifadelerini kullanarak sosyal medyada gündem oldu.

"Kendi oluşturduğumuz sınıfa yabancılaştık"

Sosyal medyadaki eleştirilerin ardından Vedat Demiröz'e bir tepki de kendi partisinden geldi. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, söz konusu "telefon" açıklamasına yönelik olarak şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'nin 20 yıllık iktidarında toplum yapısal değişim yaşadı. Artan refah düzeyi, teknolojik gelişime paralel 'ihtiyaç' kavramını dönüştürdü. Ev, araba, bilgisayar, cep telefonu, lüks değil ihtiyaç oldu. Şimdi kendi oluşturduğumuz sınıfa yabancılaştık, çatışıyoruz. Yazık!"