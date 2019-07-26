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AK Partili Öztürk: "Fındıkla ilgili hükümetimiz gerekeni yapmıştır"

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "700 bin hektar alanda 500 bin civarında üreticimizi doğrudan ilgilendiren, ülkemizin ve bölgemizin en önemli tarımsal ihracat ürünü olan fındıkla ilgili hükümetimiz gerekeni yapmıştır" dedi.

26 Temmuz 2019 Cuma 18:29
AK Partili Öztürk: "Fındıkla ilgili hükümetimiz gerekeni yapmıştır"

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "700 bin hektar alanda 500 bin civarında üreticimizi doğrudan ilgilendiren, ülkemizin ve bölgemizin en önemli tarımsal ihracat ürünü olan fındıkla ilgili hükümetimiz gerekeni yapmıştır" dedi.


AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fındık üreticisine fındık fiyatlarına ilişkin müjde vermesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Öztürk, AK Partili milletvekillerinin oluşturdukları “Fındık Çalışma Grubu"nun gayretleri sonucu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fındık üreticisine fiyat müjdesini verdiğini belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) alım için görevlendirildiğini ve alım kampanyasına Kurban Bayramı’nın hemen sonrasında başlanacağını ifade eden Öztürk, “Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde fındık üreten illerin AK Partili milletvekilleri olarak fındık hasadı öncesi üreticilerimizin talep ve beklentilerine tercüman olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli ile çalışma toplantısında bir araya geldik. 2019 yılı ürünü fındık piyasasının düzenlenmesi, fındık üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması ve alım politikalarına ilişkin istişare ve değerlendirmelerde bulunduk. Bu minvalde Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleşen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda fındık üreticilerimize müjdeyi verdi. 50 randıman Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyatın 17 lira, levant kaliteli kabuklu fındık için fiyatın 16,5 lira olduğunu açıkladı. Buna ek kilogram başına yaklaşık 2 lira olan mazot, gübre desteği ve alan bazlı destek de eklenince kilogram fiyatları 19 lira ile 18 buçuk lira arasına gelmektedir. TMO da Kurban Bayramı’nın hemen sonrasında alım kampanyasına başlayacak. 700 bin hektar alanda 500 bin civarında üreticimizi doğrudan ilgilendiren, ülkemizin ve bölgemizin en önemli tarımsal ihracat ürünü olan fındıkla ilgili hükümetimiz gerekeni yapmıştır. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımıza ve fındık bölgesindeki AK Partili milletvekili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bölge milletvekilleri olarak fındık üreticimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz. 2019 yılı fındık hasadı döneminin üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 18:29
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