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Gündem AK Partili o isimden canlı yayında flaş Azerbaycan açıklaması
Gündem

AK Partili o isimden canlı yayında flaş Azerbaycan açıklaması

AK Parti Erzurum Milletvekili ve TBMM PLan ve Bütçe Komisyonu Üyesi İbrahim Aydemir, muhalefetin Azerbaycan tutumuna ilişkin flaş açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 22:03:00 -
AK Partili o isimden canlı yayında flaş Azerbaycan açıklaması

MEHMET ÖZMEN / ANKARA 

Ermeni güçlerinin bütün girişimleri Azerbaycan ordusu tarafından püskürtülürken Türkiye’den yükselen tepkiler dünya medyası tarafından yakından takip ediliyor. 

PKK’nın siyasi kanadı HDP’den gelen Ermenistan yanlısı söylemler ise özellikle iktidar kanadının tepkisine neden oluyor. 

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında, yaşanan gelişmelere ilişkin flaş açıklamalarda bulunuyor. 

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

 

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