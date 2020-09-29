AK Partili o isimden canlı yayında flaş Azerbaycan açıklaması
AK Parti Erzurum Milletvekili ve TBMM PLan ve Bütçe Komisyonu Üyesi İbrahim Aydemir, muhalefetin Azerbaycan tutumuna ilişkin flaş açıklamalarda bulunuyor.
MEHMET ÖZMEN / ANKARA
Ermeni güçlerinin bütün girişimleri Azerbaycan ordusu tarafından püskürtülürken Türkiye’den yükselen tepkiler dünya medyası tarafından yakından takip ediliyor.
PKK’nın siyasi kanadı HDP’den gelen Ermenistan yanlısı söylemler ise özellikle iktidar kanadının tepkisine neden oluyor.
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında, yaşanan gelişmelere ilişkin flaş açıklamalarda bulunuyor.
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