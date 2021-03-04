AK Partili Naci Bostancı: HDP’nin kapatılmasına hukuk karar verecek

HDP için temel sorunun “bir ucu demokrasiye diğer ucu ise terör örgütüne uzanan gergin bir ipin üzerinde siyaset yapması” olduğunu belirten Bostancı, “CHP-HDP ilişkisi bakımından da benim gördüğüm sorun şu: İki partinin yakın ilişkisi tamamen siyasi çıkar esasında bir iş birliği mahiyetinde. CHP, HDP’nin karmaşık konumu, demokrasi ile terör arasındaki belirsiz salınımı üzerinde herhangi bir değerlendirmede bulunmuyor, iş birliğine bir çerçeve koymuyor” dedi.