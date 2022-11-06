AK Parti’li Mustafa Şen: Terör, bir dış politika aktörü olarak kullanılmamalı

Yeni Akit Ankara

“21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu” kapsamında düzenlenen “Küresel Tehditler, Terör ve Güvenlik” paneli, yurt içinden ve yurt dışından alanında uzman çok sayıda ismi ağırladı. Moderatörlüğünü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’in üstlendiği panelde; uluslararası ilişkiler, güvenlik ve terörizm gibi konu başlıkları ele alındı. Küreselleşen terör ve terör örgütlerinin tüm dünya ülkeleri için yarattığı tehditlerin ele alındığı panelde terörizme karşı uluslararası iş birliği konu başlıkları tartışıldı. Yeni tehditler, güvenlik ve savunma politikalarının ele alındığı panelde; terörün toplumsal yansımaları mercek altına alındı.

Mustafa Şen: “Bazı ülkeler açıktan teröre destek vermektedirler”

Panelde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkiye’nin terörle mücadele konusunda izlediği istikrarlı politikaya değinerek; “Teröre çok fazla maruz kalmak, bu örgütlerin birden fazlasıyla mücadele etmek, bu süreçte başarılı olmak ve başarılı olurken de hukuk çerçevesinde kalmak çok zor iştir. Türkiye bunu başarmıştır. Türkiye’nin bu başarısını diğer ülkeler de terörle mücadelelerinde örnek almalı. Çünkü bazı ülkeler maalesef açıktan teröre destek vermektedirler” dedi.

Post terörizm çağı…

“Yaşadığımız çağı ‘post terörizm çağı’ olarak adlandırmayı öneriyorum” ifadelerini kullanan Şen, “Çünkü terör; çocukluğumuzda, gençliğimizde; devletlerin değil, üç-beş tane çetenin yaptığı bir gayri hukuki eylemdi. Şimdi ise görüyoruz ki bir dış politika yapma aracı haline getirildi. Bu post terörizm çağında karşılaştığımız bir başka yeni meydan okuma da siber güvenlik alanında. Aynı terörist faaliyetleri orada da görebiliyoruz. Bunlara karşı devletlerin terörist ayrımı yapmadan, kendi aralarında nasıl iş birlikleri yapacakları, bu post terörizm çağının aktörü olmamayı nasıl başarabilecekleri gibi konular bizim açımızdan çok önemli. Neye, kime karşı olursa olsun terör bir dış politika aktörü olarak kullanılmamalı” diye konuştu.

“Canavarlarla demokrasi ve hukuk ile baş edebiliriz”

Antonio Gramsci’nin “canavarlar zamanı” benzetmesine de atıfta bulunan Şen, “Terör örgütü kuran, terör örgütlerini destekleyen, onları on binlerce kamyon ve uçak dolusu silahlarla besleyen devletler acaba Antonio Gramsci’nin ‘canavarlar zamanı’ derken kastettiği canavarlar mıdır? Biz barıştan yana, teröre karşı olan insanlar; bu canavarlarla nasıl mücadele edebiliriz? Cevabı şu kelimelerde saklı; demokrasi, hukuk, refah, iş birliği ve samimiyet... Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan’ın samimiyeti gibi, içi, dışı bir olarak, bir devlet ile başka, öbür devlet ile başka türlü konuşmayarak. Bu kavramlarla bu canavarlarla baş edebiliriz” diye konuştu.