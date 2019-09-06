0553 313 94 23

AK Partili Mustafa Savaş’ın 7 Eylül mesajı

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Aydın’ın düşman işgalinden kurutuluşunun 97’inci yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

06 Eylül 2019 Cuma 15:56
AK Partili Mustafa Savaş’ın 7 Eylül mesajı

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Aydın’ın düşman işgalinden kurutuluşunun 97’inci yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Mustafa Savaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:


“İstiklal ve istikbal mücadelemizin en önemli tarihlerinden birisi durumundaki 7 Eylül, cennet vatanımızın en güzide topraklarından birisi olan Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü.Yörük Ali Efe ve Demirci Mehmet Efe gibi ismi bilinen ve bilinmeyen vatan sevdalısı kahramanların cansiperane bir vatan savunmasıyla düşmanın bozguna uğratılmasının yıl dönümü. Vatan toprakları üzerindeki gizli planların işgal girişimleriyle hayata geçirilmek istenmesine karşın, kudretli bir milletin ne pahasına olursa olsun bu planlara müsaade etmeyeceğini bütün bir dünyaya açıkça ilan edişinin yıldönümü.



Allah’ın bizlere en büyük lütfu durumundaki bu vatan topraklarının, eşsiz denizimizin ve dünyanın en bereketli tarım topraklarının işgalle ele geçirilme çabasına karşın, canıyla ve kanıyla ortaya konan bir direniş sonrasında düşmana asla teslim edilmeyeceğinin bütün bir dünyaya haykırılışının yıl dönümü.


7 Eylül 1922’de ortaya koyduğu büyük irade ile üzerine düşen vazifeyi layıkıyla yerine getiren Aydın, bugün de tarım ve tarım yan sanayi hizmetleriyle birlikte turizmde hayata geçireceği başarılı çalışmalarıyla, ülke ekonomimizin gelişip kalkınmasında üzerine düşen vazifeyi layıkıyla yerine getirmenin gayretindedir.


Bu nedenledir ki, devletimizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda bizler de Aydın olarak daha fazla üretmeye, ürünlerimizi dünya standartlarında markalara dönüştürmeye ve turizmde kaybedilmiş yılların da telafisiyle ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlamaya mecburuz.


Sahip olduğumuz büyük potansiyeli doğru bir şekilde işleyerek güçlü ekonomimizle, büyük Türkiye’ye çok daha fazla katkılar sunabilmeli, eşsiz memleketimizin hak ettiği yerlere gelebilmesi için var gücümüzle hep birlikte çalışmalar yapabilmeliyiz.


Bu vesileyle Aydın’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla ve saygıyla anıyorum”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu durumlarda su içerseniz...!
    1. Bu durumlarda su içerseniz...!
    2. Asırlar önce bu yolculuğu Ertuğrul..
    3. Türkiye şehitlerini anıyor
    4. Avukat Ali Kızılay:“Yargı reformları..
    5. Bingöl’de 250 polisin katılımıyla..
    6. FETÖ'nün Moldova'daki yöneticisi..
    7. Araştırma şirketi yeni partiyi fena..
    8. Tarsus’ta sorunlu kavşak yeniden..
    9. Maltepe’de pompalı tüfekli dehşet: 3..
    10. Pekmeze Tereyağı katarsanız bakın ne..
    11. UEFA'dan Sarvan ve Ersoy'a görev
    12. Kavuncu’dan Başkan Sülük’e ziyaret
    13. Maltepe'de olay çıktı! Yaralılar var
    14. Kanuni Sultan Süleyman vefatının..
    15. Dunford'dan Suriye açıklaması
    16. Diyarbakır’da 1 terörist öldürüldü
    17. Eskişehir'de balık tutmaya giden kişi..
    18. ATB Başkanı Çondur; “Pamuk üretiminin..
    19. Amerika 'kapatıldı' dedi, havadan..
    20. Fatih Işık: "Biz zoru severiz"
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim