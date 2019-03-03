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AK Partili Miroğlu: "Bölgede kayyumlarla sağlanan huzura HPD’nin ateş etmesine izin verilmemesi gerekiyor"

MARDİN (İHA) – AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu, Mardinlilerden yerel seçimlerde destek isteyerek, "Bölgede kayyumlarla birlikte sağlanan huzura HPD’nin ateş etmesine izin verilmemesi gerekiyor" dedi.

03 Mart 2019 Pazar 15:12
AK Partili Miroğlu: "Bölgede kayyumlarla sağlanan huzura HPD’nin ateş etmesine izin verilmemesi gerekiyor"

MARDİN (İHA) – AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu, Mardinlilerden yerel seçimlerde destek isteyerek, "Bölgede kayyumlarla birlikte sağlanan huzura HPD’nin ateş etmesine izin verilmemesi gerekiyor" dedi.


Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Mardin İl Başkanlığının düzenlediği istişare ve değerlendirme toplantısında kentte faaliyet yürüten STK temsilcileri ile bir arala gelindi. Bir otelde düzenlenen toplantıya AK Parti Mardin Milletvekili Şehmus Dinçel, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ve partililer, STK temsilcileri ve davetliler katıldı. Programda konuşan Miroğlu, bölgede ve Türkiye’de siyaset ile sivil toplum ilişkilerinin önemine değinerek, HDP’nin kayyumlarla ilgili 84 sayfalık bir metin oluşturmasına tepki gösterdi. Miroğlu, “HDP her seçim döneminde özgürleşme ve demokrasi kelimelerini kullanarak söylemlerine uymuyor. Bölgede kayyumlarla birlikte sağlanan huzura HPD’nin ateş etmesine izin verilmemesi gerekiyor. Metin elime geçtiği zaman merakla baktım, merakım şuydu acaba kendi yerel yönetimlerinin 18 yıllık muhasebesini bir iki cümle ile de olsa acaba görebilecek miyiz? 1999 yılından kayyum dönemine kadar bir zorunlu dönem olarak yaşadığımız ve bitmesini istediğimiz, bitmesini istemesek seçimler olmazdı. Metinde bana da bir atıf var. Orhan Miroğlu demiş ki ’kayyum dönemi sona ersin.’ Bunu her zaman söyledik zaten, kayyumların AK Parti politikası değil devlet politikası olduğunu hep söyledik. Kayyumların gelmesinin nedeni KCK komisyonlarının gelip yerel yönetimlere çöreklenmesi sonucu olduğunu söyledik. Dolayısı ile bu dönemin kapanmasını AK Parti olarak istiyoruz ama bu dönemin neden zorunlu olduğunu da halkımızın, seçmenlerimizin bilmesi gerektiğini her yerde anlatıyoruz” dedi.



“Bu motivasyona bir daha ateş etmelerine izin vermemek gerekiyor”


HDP’nin yıllardır farklı sloganlar ile seçmen karşına çıktığını ifade eden Miroğlu, şöyle devam etti:


“Bu parti yönetenler, aday olanlar hala seçmenlerin karşına çıkıyor. Nusaybin’in 6 mahallenin nasıl yerle bir olduğunu, Sur’da tarihi mirasın nasıl ve neden yok olduğunu hala yayınladıkları metinde okuyamıyoruz. Bu mücadeleyi devletimiz sizlerle birlikte verirken kaybettiğimiz şehitlerle ilgili hiçbir leyi metinde okuyamıyoruz. İlk çıktıklarında demokratik cumhuriyet sloganı ile çıktılar. 2007’de Meclise girdiler, normal sivil hayatta olsun hayata geçen hiçbir reforma destek vermediler. Ne oldu, sonra demokratikleşme sloganlarını kaybettiler, demokratik özerklik ile çıktılar. Demokratik özerkliğin bölgede nelere, facialara yol açtığını biliyoruz. İşin adı radikal demokrasi oldu ne demekse. Mardin’de, Diyarbakır’da, Sur’da kayyum atanması ile 3 yıldır vatandaşlar daha özgür, samimi ilişkiler kurmaya başladılar. Bu motivasyona bir daha ateş etmelerine izin vermemek gerekiyor.”



“Beka sorununu en iyi bu bölgedekiler bilir”


Bu ülkede beka sorunu olduğunu, bunu en iyi Nusaybinliler, Mardinliler, Cizrelilerin bildiğini kaydeden Miroğlu, şu ifadeleri kullandı:


“Yanı başımızda olup bitenlere baktığımızda Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları dış politikada terör örgütlerine karşı bir zafiyet gösterselerdi, çözüm sürecinde verilen zafiyetleri belirterek söylüyorum. Nusaybin, Kobani olabilirdi. Kobani olan Nusaybin’de Kürt halkı kazanır mıydı, kaybeder miydi?”



“Gözyaşından, çukurdan ve kandan başka bir şey vermediler”


AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ise, önemli bir sürece girdiklerini, bu seçimin sadece Mardin’in değil, sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın yakından takip etiği bir seçim olduğunu söyledi. Kılıç, “Yerel seçimlerin ülke siyasetine yön verdiğini biliyoruz. Bu yerel seçimler de hem Mardinimizin hem ülkemizin geleceği açısından önem arz etmektedir. Mardin’de bir buçuk aydır sahadayız. Sahayı çok olumlu, çok pozitif gördük. Vatandaşlarımız bir uyanış içerisinde. Bakış açısı şuan için bir değişim ve dönüşüm gösteriyor. Her gittiğimiz yerde vatandaşların sıcak kucaklaşmasıyla karşılaşıyoruz. Bu bizi ümitlendirdi. Bu sadece Mardin değil bütün Güneydoğu illerinde aynı heyecan var. Bazı ilçelerde bugüne kadar farklı partilerin iktidarında yaklaşık 20 yıldır memlekete herhangi bir kazanım sağlamadı. Gözyaşından, çukurdan ve kandan başka bir şey vermediklerini çok iyi gördük. Mardin halkının bu insanlara kendi deyimlere ‘edi bese’, ‘yeter artık’ demeleri lazım. Mardin’de değişimin, dönüşümün ancak AK Parti iktidarıyla olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.


Kılıç, Mardin’de yaşanan huzur ikliminin herkes tarafından görüldüğünü, bunun sürmesi için topyekun herkesin katkı sağlaması gerektiğini sözlerine ekledi.


Konuşmaların ardından AK Parti yönetimi, STK temsilcileri ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 15:12
  1. doğa

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