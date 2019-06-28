AK Partili Metiner’den MYK tepkisi: O bilgileri kim sızdırmışsa namerttir!

Mehmet Özmen Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK)’da konuşulanların basına sızdırılmasına AK Parti eski İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, sert tepki gösterdi.

“İçerden birileri bu bilgiyi vermemişse Selvi ve Çalmuk nerden bilsin”

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi önceki gün MYK toplantısına ilişkin dikkat çeken bir yazıya ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuşan Mehmet Metiner, “AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla Erdoğan partide yardımcılarıyla mahrem bir toplantı yapıyor. Lakin oradaki konuşmalar partiye zarar verecek şekilde basına düşüyor. İçerden birileri bu bilgiyi vermemişse Selvi ve Çalmuk nerden bilsin! Kim içeride kalması gereken bilgiyi paylaşmışsa.... Lideri düşürdükleri duruma bakın ya... Çok yazık!” şeklinde konuştu.

“Kim yapmışsa bir partili olarak onu namertlikle suçluyorum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ihanet sayılabilecek şekilde toplantıdan bilgilerin sızdırıldığına dikkat çeken Mehmet Metiner, şöyle konuştu:

“Büyük bir öfke içindeyim. Bu asla kabul edilebilir bir durum değildir. İçerde kalması gereken bilgiler birileri tarafından servis edilebiliyorsa bu ciddi bir güven açığına işaret eder. Liderimizi her önüne geleni azarlayan, kendisine her laf edene ses yükselten ve CHP belediye başkanını düşürmek için hile-entrika arayışı içinde olduğunu gösteren bu tür paylaşımları kim yapmışsa bir partili olarak onu namertlikle suçluyorum.”

“O kaynak her kimse çıkıp mertlik göstersin”

Erdoğan’ın başkanlığında toplanan MYK’da konuşulanların basına sızdırılmasını ‘ahlaksızlık’ olarak yorumlayan AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, sözlerini şöyle tamamladı:

“Selvi ve Çalmuk kaynağını açıklayamazlar ama o kaynak her kimse çıkıp mertlik göstersin. Aksi takdirde MYK’nın değerli üyelerinin hepsi zan altında kalır.

O kaynak her kimse yaptığına kalleşlik denir. Şiddetle ve hiddetle kınıyorum kendisini. Böyle bir particilik anlayışı da olmaz, dava ahlakı da.”