  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

AK Partili Metin Yavuz; “Milletimize desteklerimiz devam ediyor”

AYDIN (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, salgınla mücadelede sağlıkla beraber ekonomik alanda da başarılı bir sınav veren Türkiye’de, normalleşme süreciyle birlikte destekler devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 14:11:42 -
AK Partili Metin Yavuz; “Milletimize desteklerimiz devam ediyor”

AYDIN (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, salgınla mücadelede sağlıkla beraber ekonomik alanda da başarılı bir sınav veren Türkiye’de, normalleşme süreciyle birlikte destekler devam ediyor.


Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, yaptığı açıklamada; “Destekler kapsamında kamu bankalarından Konut Destek Paketi, Taşıt Destek Paketi, Sosyal Hayat Destek Paketi ve Tatil Destek Paketi olmak üzere 4 yeni finansman desteği sağlanacak.


Kamu bankaları vasıtasıyla sağlanan 4 ayrı finansman paketiyle, yeni normal süreçte ekonomik alanda da büyük bir devinim gerçekleşecek. İlk çeyrekte yüzde 4,5 büyüyerek AB, G-20 ve OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer alan Türkiye, yeni sürecin de parlayan yıldızı olacaktır. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak tarafından açıklanan yeni destek paketleri aziz milletimize hayırlı olsun” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı