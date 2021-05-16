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Gündem AK Partili Metin Külünk'ten 'genelge' eleştirisi: Bu sadece anormalleşmeyi besler
Gündem

AK Partili Metin Külünk'ten 'genelge' eleştirisi: Bu sadece anormalleşmeyi besler

AK Parti MKYK üyesi ve eski milletvekili Metin Külünk, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan 'kademeli normalleşme' genelgesini eleştirdi. Külünk, genelgenin belirsiz olduğunu, 'kademe' takviminin yer almadığını belirterek, acilen revize edilmesi gerektiğini savundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 20:52:00 - 2021-05-16 20:54:42
AK Partili Metin Külünk'ten 'genelge' eleştirisi: Bu sadece anormalleşmeyi besler

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi ve eski milletvekili Metin Külünk, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin, mevcut haliyle vatandaşlardan tepki alacağının altını çizdi.

Külün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "17 günlük tam kapanma sonrası kamuoyundaki minimum beklenti; kademeli olsa da hızlı 'normalleşme dönemine geçiyoruz' moralli günlerine girmekti; özellikle başından beri sanki salgının tek merkezi restoranlarmış gibi muameleyi bırakıp ayrıca tuhaf çelişkili izlenimi veren başka serbestliklerin bir mantığa oturması da bekleniyordu. Ancak genelge bu morali vermiyor; çünkü 'kademe takvimi' yok. Sadece 'ikinci bir emre kadar durum bu' haberi var. Üstelik bu serbestlik zaten 17 gün öncesi aylardır olan durumla aynı" değerlendirmesini yaptı.

Külünk açıklamasında ayrıca şu ifadeleri de kullandı:

"Kafa karışıklığına ve sokağın büyük tepkisine neden olacağı net olan bu genelgenin acilen revize edilmesi ve 'kademe' mantığıyla yasaklanan ne varsa bir tarih öngörüsü olmalı. Hatta vatandaşımız 'Bize nefes aldırın; Biz kurallara belirgin uymazsak; kademe kademe yasak gelsin! Fakat biz hep itaat ediyoruz; siz artık halden anlamaz oldunuz...' tepkisini verecektir. 1 Haziran sonrasında ise Türkiye’nin küresel düzenin dayatmalarından koptuğu, kendi normalini oluşturulduğu bir süreç için güçlü bir halk desteği oluşmuş durumda iken bunu değerlendirmek gerekir. Aksi halde "Belirsiz Normalleşme Genelgesi" işlevinde bu tarz planlar gerçekten sadece anormalleşmeyi besler. Lütfen hızla gözden geçirilsin. Sağlık ve İçişleri Bakanlığımıza çağrımızdır; Lütfen Türkiye'yi anormalleştirme sürecinde tutmak ve devletin, halkın ağır hasarlar alması üzerinden yapacakları operasyonlara zemin olacak fırsatları kollayan güçlere imkân veren uygulamalardan uzak durmak önemlidir Lütfen kararların gerekçesi ve stratejisi artık bu tehlikeleri gören ve tedbir mantığı büyük fotoğrafı da okuyan nitelikte olsun."

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