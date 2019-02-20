AK Parti’li Mersinli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingine davet

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Şubat Perşembe günü Cumhuriyet Meydanı’nda yapacağı mitinge davet etti.

AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Manisa mitingiyle açıklamalarda bulundu. Başkan Mersinli, tüm Manisa halkını 21 Şubat Perşembe günü saat 16.00’da Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilecek olan mitinge davet etti. Mersinli yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Hepimizin bildiği gibi dünya liderimiz, mazlumların umudu, Cumhurbaşkanı ve genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Manisa’da Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarımızla buluşacak. Tüm Manisa halkını bu tarihi güne tanıklık etmeye davet ediyoruz. Ben tüm kalbi duygularımla inanıyorum ki Manisa halkı Cumhurbaşkanımızı her zaman olduğu gibi bugün de bağrına basacak, birlik beraberlik ruhuyla aday tanıtım mitingimizi gerçekleştireceğiz ve genel başkanımızı Manisa’da en iyi şekilde ağırlayacağız."