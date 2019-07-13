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AK Partili Mehmet Metiner’den S-400 tepkisi! Şimdi çıkıp Erdoğan’dan özür dileyecek misiniz?

Türk düşmanlarının S-400’lere ilişkin tepkilerini yeniakit.com.tr’ye değerlendiren AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, “S-400’lerin Türkiye’ye sevkiyatıyla birlikte CHP-HDP bloğunun o solculuk ve anti-Amerikancılık taslayan iddiaları güme gitti. Bir de utanmadan Deniz Gezmiş ve Che Guvera edebiyatı yaparlar” dedi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:09
AK Partili Mehmet Metiner’den S-400 tepkisi! Şimdi çıkıp Erdoğan’dan özür dileyecek misiniz?

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin ilk parti sevkiyatının başlaması yurtiçi ve yurtdışındaki Türkiye düşmanlarını çılgına çevirdi.

Yeniakit.com.tr’ye konuşan AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, S-400’lere karşı çıkanlara; “Erdoğan’dan özür dileyecek misiniz?” diye sordu. 

“FETÖ, PKK/HDP ve CHP, S-400’e karşı çıkmıştı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye’nin hemen hemen her alanda attığı milli ve yerli tüm adımlardan CHP ve HDP bloğunun rahatsız olduğuna dikkat çeken Mehmet Metiner, şunları söyledi:

“İçimizde konuşlandırılan Erdoğan düşmanı cephenin adamları ‘S-400’ler alınmayacak, Erdoğan ABD karşısında diz çöktü’ deyip durdular. İçinde FETÖ’cüsünden PKK’lısına ve sözümona anti-amerikancı geçinen solcuların da bulunduğu cephenin siyasi sözcülüğünü yapan CHP’de aynı teraneleri tekrarlayıp durmuştu.”

“FETÖ’cü ‘O S-400’leri RTE alamaz’ diyordu. Ne oldu?”

CHP’nin S-400’ler dolayısıyla ABD ile ilişkilerimizin bütünüyle bozulacağından dem vurarak alımın ötelenmesini istediğini hatırlatan Mehmet Metiner, “Yurtdışında kaçak yaşayan alçak bir FETÖ’cü ‘O S-400’leri RTE alamaz. Alsın ben üstüne oturmazsam!’ diyordu. Ne oldu? S-400’ler gelmez dedikleri Temmuz ayında geldi” açıklamasında bulundu.

“Erdoğan’dan özür dileyecekler mi?”

Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye’nin artık diz çöktürülen eski Türkiye olmadığına vurgu yapan Mehmet Metiner, “ABD ne yaptı? Hiç bir şey. Kıyamet mi koptu? Hayır! ABD karşısında Erdoğan’ın korkup boyun eğeceğini ve bu alımdan vazgeçeceğini söyleyenler şimdi Erdoğan’ın bağımsızlıkçı ve yiğit tavrından dolayı özür dileyecekler midir? Daha doğrusu Erdoğan’ın karşısında saygıyla eğilecekler midir?” diye sordu.

“CHP-HDP, ABD ne derse onu yapan işbirlikçi partilerdir”

CHP ve PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye sert tepki gösteren AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, sözlerini şöyle tamamladı:

O CHP-HDP bloğunun o solculuk ve anti-amerikancılık taslayan iddiaları güme gitti. Bir de utanmadan Deniz Gezmiş ve Che Guvera edebiyatı yaparlar. Hadi HDP’nin silahlı sahibi olan PKK dolayısıyla ABD’nin siyasi çıkarlarına laf edemediğini kabul edelim. Peki CHP’ye ne olmuş? O bağımsızlık benim şiarımdır diyen Atatürkçü damar CHP’de kurudu da haberimiz mi yok? Kılıçdaroğlu CHP’sinin bir ABD Projesi olduğu ve HDP’nin de ABD’nin siyasi taşeronu olduğu bu olayda somut bir biçimde görüldü. İyi ki Erdoğan gibi bağımsızlıkçı, milli ve anti-emperyalist bir liderimiz var. Höt denildiğinde boyun eğen, daha doğrusu ABD ne derse onu yapan işbirlikçi partiler iktidarda olsaydı ne yapardık? Tabii ki onurumuz yerlerde sürünürdü. Bağımsızlığımızdan eser kalmazdı.

"S-400 ne işe yarayacak"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, sınır içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe vuruldukça panikleyerek S-400’le ilgili skandal açıklamalarda bulunmuştu. Temelli, "Tek sığındığı şey savaş politikaları. Oysa siyaset çözüm üretmektir. Çözüm üretemedikçe bu iktidar Türkiye gündemine sürekli silahlanmayı sokuyor ve kamu kaynaklarını harcıyor. İşte önümüzde S-400 var. Ne işe yarayacağı belli değil. Türkiye'yi bu gerilim hattına mahkûm ederek silahlanmalarla çözümsüzlükten beslenmeye devam etmek istiyor” açıklamasında bulunmuştu.

CHP de karşı çıkmıştı

PKK’nın siyasi uzantısı HDP’den gelen tepkilerin yanısıra S-400’e karşı açıklamalar CHP’den de gelmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Amerikancı tutumunu konuşturarak, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemine karşı çıkmıştı. CHP'li Çeviköz yaptığı açıklamada da "Türkiye ile NATO arasında komisyon kurulsun, Bu komisyon çalışmalarını bitirene kadar S-400'lerin konuşlandırılmasının ertelenmesini öneriyoruz" diyerek NATO'cu tavrını ortaya koymuştu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu da, "Birbirine uyumsuz silahların olumsuz sonuçlar doğuracağını söyleyerek" S-400 alımına karşı çıkmıştı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:09
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