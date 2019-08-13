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Ak Partili Mehmet Ali Şahin’den Ali Babacan, Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında çarpıcı açıklamalar!

2009–2011 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapan Mehmet Ali Şahin yeni parti çalışmalarını sürdüren Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül ile ilgili konuştu.

13 Ağustos 2019 Salı 18:04
Ak Partili Mehmet Ali Şahin’den Ali Babacan, Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında çarpıcı açıklamalar!

AK Parti kadrolarında Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Meclis Başkanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunan, şimdilerde ise Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olanMehmet Ali Şahin, yeni parti kurma hazırlığındaki eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan’la ilgili olarak “Şahsen sevdiğimiz bir arkadaşımızdır, böyle bir davranış içerisinde olmasaydı çok daha iyi olurdu” ifadelerini kullandı.

“Üzüntü duyuyoruz”

Kurban Bayramı’nı geçirdiği Karabük’te gazetecilerle bir araya gelen Şahin, yeni parti kurulması konusunda da en somut adımın Babacan tarafından atıldığını belirterek, “Partiden istifa etti. 1-2 basın açıklaması olmuş çalışmayı yapıyoruz diye. Böyle bir davranış içerisinde olmasaydı çok daha iyi olurdu. Çünkü aynı kabinede görev yaptık. Şahsen sevdiğimiz genç bir arkadaşımızdır. Öyle bir çıkış yapmasından dolayı üzüntü duyuyoruz” dedi.

“Bunların Türkiye'de yönetime gelmeleri mümkün değildir"

AK Parti’nin kurucularından, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da yeni parti hazırlığında olduğunu hatırlatan Şahin, “Bunların Türkiye'de yönetime gelmeleri mümkün değildir. Çünkü yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi iktidar olmak için yüzde 50 artı bir öngörüyor. Bunlar ne kadar oy alacak. Bizden biraz koparacaklarını umuyor. Peki ne yapmış olurlar? 2023’e gelmiş olalım, parti kurabilirler belki cumhurbaşkanına aday çıkarabilirler. Belki ilk turda Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesini engelleyelim diye bir gayret içerisinde olabilirler. Recep Tayyip Erdoğan’sız Türkiye istiyor birileri. Yıllardır Erdoğan'la yola çıkmış ve Türkiye'ye hizmet etmiş olan bu arkadaşlarımız Erdoğan'sız bir Türkiye projesine destek vermiş olmaları üzüntümüz arttırıyor. Bir netice almaları mümkün değil” diye konuştu.

CHP ile ilgili de yorum yapan Mehmet Ali Şahin, "CHP artık Abdullah Gül'e oynamaz, çünkü İmamoğlu'nun İstanbul'daki başarısı onları başka arayışlara iter" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kurulacak yeni partilerde rolüne dair iddialara da değinen Şahin, şunları söyledi:

"İddia diyoruz çünkü elimizde bir veri yok. Belki 2023'te yeni kuracakları partinin adayı olarak ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında bulunduğu Millet İttifakı ile temasa geçerek Abdullah beyin cumhurbaşkanı aday olmasını düşünüyor olabilirler. Ancak köprünün altından çok sular geçti. Dolayısıyla bu yeni partinin Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanı yapması ve bu hedefe ulaşması pek mümkün görünmüyor.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 18:04
  1. Karabük
  2. İstanbul
  3. Mehmet Ali Şahin
  4. Ali Babacan
  5. yeni parti
  6. Ahmet Davutoğlu
  7. Abdullah Gül
  8. Ekrem İmamoğlu
  9. TBMM

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