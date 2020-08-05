  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

AK Parti'li Maviş'ten Lübnan'a taziye mektubu

Yeniakit Publisher
2020-08-05 18:12:28 -
AK Parti'li Maviş'ten Lübnan'a taziye mektubu

TBMM (AA) - TBMM Türkiye-Lübnan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Beyrut'taki patlama dolayısıyla mevkidaşı Nohad Mashnouk'a taziye mektubu gönderdi.

Maviş, mektubunda, Beyrut Limanında meydana gelen patlama sonucunda çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ve yaralandığını üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Patlamada hayatını kaybedenlere şahsı ve Dostluk Grubu üyeleri adına Allah'tan rahmet, yakınları başta olmak üzere Lübnan halkına ve devletine taziyelerini sunan Maviş, mektubunda şunları kaydetti:

"Ayrıca patlamada yaralanan kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Dost ve kardeş Lübnan halkının acısını paylaşan ülkemizin, ihtiyaç duyulması halinde her türlü yardımı sunmaya hazır olduğunu belirtir, felaketin yaralarının bir an önce sarılabilmesini yürekten arzu eder, derin saygılarımı sunarım."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı