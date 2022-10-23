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Gündem AK Partili Mahir Ünal: Cumhuriyet düşünce setlerimizi yok etmiştir
Gündem

AK Partili Mahir Ünal: Cumhuriyet düşünce setlerimizi yok etmiştir

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhuriyet eleştirisi sonrası gelen tepkilere cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 01:54:00 -

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, katıldığı bir kitap fuarında "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" ifadelerini kullanmış ve bu sözlere birçok siyasi parti de dahil olmak üzere tepki göstermişti. Tepkilerin odağındaki Ünal, sosyal medya hesabında art arda paylaşımlarda bulunarak konuyla ilgili ünlü yazarların ve tarihçilerin görüşlerini aktardı.

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, geçtiğimiz gün Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı'nda yaptığı konuşmada "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao'nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet ; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" demişti.

"Buradan düşmanlık çıkaramazsınız"

Bu sözlerin ardından sosyal medyada yapılan tepkilerin ardından Ünal, "Bugün "Bir Kitap Okudum" etkinliğinde gençlerle Cemil Meriç'in Bu Ülkesini konuştuk. Kamus bir milletin hafızasıdır cümlesinden yola çıkarak yaptığım değerlendirme Cumhuriyet'e dönük değil kültür devrimi olarak yapılanlara dair bir tespittir. Buradan bir düşmanlık çıkaramazsınız" açıklamalarında bulunmuştu.

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