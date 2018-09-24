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AK Partili Mahir Ünal CHP'lilere seslendi: Darbeyle iktidara gelme dönemi kapandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti belediyelerinin dünyada örneği olmayan bir belediyecilik ortaya koyduğunu ifade ederek, "Yeri gelmişken CHP'lilere bir formül sunmak istiyorum, iktidar olmanın tek bir yolu var, o da milletin gönlünde iktidar olursanız bu millet sizi iktidara getirir. Artık milletin gönlünde iktidar olmadan, darbeyle muhtırayla iktidara gelme dönemi kapanmıştır" dedi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 18:34
AK Partili Mahir Ünal CHP'lilere seslendi: Darbeyle iktidara gelme dönemi kapandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bizim aşamayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz ve sıkıntımız yok. Bundan emin olun. Yeter ki kendinize, ülkenize, Türkiye'ye güvenin." dedi.

Ünal, Dulkadiroğlu Belediyesince Namık Kemal Mahallesi'nde yaptırılan gençlik merkezinin açılışında, belediyeciğin önemini anlattı.

AK Parti belediyelerinin dünyada örneği olmayan bir belediyecilik ortaya koyduğunu ifade eden Ünal, "Yeri gelmişken CHP'lilere bir formül sunmak istiyorum, iktidar olmanın tek bir yolu var, o da milletin gönlünde iktidar olursanız bu millet sizi iktidara getirir. Artık milletin gönlünde iktidar olmadan, darbeyle muhtırayla iktidara gelme dönemi kapanmıştır." dedi.

Ünal, bu yüzden de CHP'nin yapacağı şeyin bu milleti aşkla sevmek olduğunu ifade ederek, "İktidara gelmek istiyorlarsa bu milleti sevecekler, bu milletin gönlüne girecekler. Başka yolu yok." ifadesini kullandı.

'BELEDİYECİLİKTE YENİ BİR DÖNEME GEÇİYORUZ'

Hizmetlerini "aşkla" yaptıklarını dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

"Şimdi belediyecilikte yeni bir döneme geçiyoruz. 2004'te 'Yerel kalkınma başlıyor' dedik. 2009'da 'Ak belediyeler marka şehirler' dedik. 2014'te 'Ak belediyeler, mutlu şehirler, daima hizmet daima millet' dedik. Şimdi ne diyeceğiz? Şimdi artık şehirlerimizin altyapı sorununu, fiziki sorunlarını bitirmiş olarak bundan sonra şehirlerimizde daha çok insana yatırım yapacağız. Gençlere yatırım yapacağız. Bilgiye yatırım yapacağız. Kültüre, sanata ve çevreye yatırım yapacağız. Şehirlerimizi mutlu insanların yaşadığı, şehirlerimizin merhametli ve iyiliksever insanların yaşadığı mutluluk şehirleri haline getireceğiz."

Ünal, 16 yıldan beri kriz ve felaket tellallığı yapanların her seferinde yanıldığını ve "yüzlerinin düştüğünü" kaydetti.

Önlerindeki bütün engelleri aştıklarını ifade eden Ünal, "2008'de, o büyük krizde Cumhurbaşkanımız 'Kriz teğet geçecek' dediğinde gülüyorlardı. Kriz teğet geçti mi? Geçti. Peki Gezi'de, 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da bizim canımıza kastedenleri bertaraf ettik mi? Ettik. Bizim aşamayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz ve sıkıntımız yok. Bundan emin olun. Yeter ki kendinize, ülkenize ve Türkiye'ye güvenin." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı. Ünal ve beraberindekiler, daha sonra merkezdeki etkinlik alanlarında incelemelerde bulundu ve aşure dağıtımına katıldı.

 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 18:34
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