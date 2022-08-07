AK Parti'li Kurtulmuş: Hedefimiz yeniden güçlü bir Türkiye'yi inşa etmek

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Edirne'nin Keşan ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 17'nci Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın ödül törenine katıldı. Keşan Belediyesi Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Türkiye Satranç Federasyonu As Başkanı Halil Hilmi Darı, daire amirleri, satranç oyuncuları ve aileleri katıldı. Törende, Keşan Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.

"Bizim hedefimiz yeniden güçlü bir Türkiye'yi inşa etmek"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Keşan'ın uluslararası satranç turnuvasına ev sahipliği yapmasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Bizim hedefimiz yeniden güçlü bir Türkiye'yi inşa etmek. Türkiye'nin büyük ve güçlü olmasının 2 tane yolu var. Bunlardan bir tanesi şehirlerimizin çok güçlü olması. Yerleşim birimlerimizin çok güçlü olması böylesi uluslararası bir turnuvanın serhat şehrimiz Edirne'mizin güzel ilçesi Keşan'da ev sahipliğiyle gerçekleşmiş olması ve bunun 17'ncisinin tekrarlanmış olması Keşan'ın makul değerini arttırması bakımından fevkalade önemlidir, fevkalade kıymetlidir. Ondan dolayı başta başkanımız olmak üzere emeği geçen bütün arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ederim. İkincisi, büyük ve güçlü Türkiye'nin yolu özellikle tek tek genç kardeşlerimizin, evlatlarımızın güçlü olmasından geçiyor. Vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek bizim ortak hedefimiz. Satranç, gençlerimize çok ciddi bir özgüven kazanmalarını temenni ediyor. Biz gençlerimize her türlü imkanı sunabiliriz. Ama inanın ki genç nesillere verilebilecek en önemli katkı onların özgüvenlerini inşa etmesi. Bugün Türkiye'de genç neslin özgüveninin fevkalade yüksek olduğunu görüyoruz. İyi bir eğitim alan gençlerimizin olduğunu görüyoruz. Profesyonel işlere yönelen evlatlarımızın olduğunu görüyoruz. İnşallah özgüveni yüksek, becerisi yüksek, kabiliyeti yüksek, sporla arası iyi, insanlarla arası iyi, sosyal donanımı güçlü olan gençlerimizle birlikte geleceğin, güçlü büyük Türkiye'sini hep beraber inşa edeceğiz" dedi.