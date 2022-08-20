AK Parti'li Kurtulmuş: Dünya ekonomilerinin sallandığı bir dönemdeyiz

Modern görünüme kavuşturulan hali gezen Kurtulmuş, esnafla sohbet etti. Daha sonra açılış töreninde konuşan Kurtulmuş, Sivas'ın her geçen gün gelişen bir şehir olduğunu söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Kurtulmuş, hızlı trenle de Sivas'ın önemli bir hayaline kavuşmuş olacağını belirterek, "Dolayısıyla Sivas'ın her alanda geliştiğini görüyoruz. Sivas Anadolu'nun kalbi olan şehirlerimizden birisi." dedi. Kurtulmuş, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu bölgede çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi gerektiği kanaatinde olduklarını dile getirerek, "Türkiye'nin burada sadece ayakta durması değil, koşarak yoluna devam etme mecburiyeti vardır." diye konuştu.

Dünya ekonomilerinin altüst olduğu ve sallandığı bir dönemdeyiz"

Türkiye'nin her alanda güçlü ve büyük bir ülke olmasının herkesin ortak hedefi olması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin büyük olmasının yolu, tek tek şehirlerimizin kendi önlerine hedefler koyması ve bu hedefleri daha da ileriye götürebilecek bir çalışmayı gerçekleştirmesiyle mümkündür. Türkiye'nin yeniden büyük güçlü bir Türkiye olması 81 ilimizin hepsinin bir büyük atılım içerisinde olmasıyla mümkündür. Dolayısıyla güçlü büyük Türkiye hedefimizin sağlam ayakları, güçlü ve gerçekten gelişmiş şehirlerimizdir. Sivas'ın da bu istikamette ilerlemekte ve gelişmekte olduğunu görüyoruz."

Türkiye ve bütün dünyanın zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Kurtulmuş, "Dünya ekonomilerinin altüst olduğu ve sallandığı, dünyada siyaset yapılarının çok ciddi bir sallantıdan geçtiği, neredeyse hemen hemen bütün ekonomilerin uzun yıllar boyunca karşılaşmadığı, ciddi ve derin krizlerle karşılaştığı bir dönemdeyiz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Türkiye'nin bu dönemde büyüyerek, üreterek, dünya ekonomileriyle rekabet ederek bu yarışta var olması için gayret gösterdiklerini aktardı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu krizi geride bırakacak güçlü bir ülke olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "İnşallah bir müddet sonra Türkiye'nin çok daha güçlü bir noktaya geldiğini, bu zor zamanları geride bıraktığını görmüş olacağız. Pandemi zamanlarının ilk günlerinde de asıl olan tezgahı dağıttırmamaktır dedik. Tezgah dağılırsa artık bir kere daha onu toparlamak çok zor olur." dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise 40 milyon liraya mal olan projenin Sivas'a hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından perakende sebze halinin açılışı yapıldı.

Açılış törenine, Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas milletvekilleri Mehmet Habib Soluk ve Semiha Ekinci ile vatandaşlar katıldı.