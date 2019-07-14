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AK Partili Kılıç: “Her ihanet milletimizin dik duruşu ve imanıyla yok olmaya mahkumdur”

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, 15 Temmuz darbe girişiminin 3.

14 Temmuz 2019 Pazar 13:59
AK Partili Kılıç: “Her ihanet milletimizin dik duruşu ve imanıyla yok olmaya mahkumdur”

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümü nedeni ile yaptığı açıklamada, “Devletin kendilerine sundukları imkanlarla Cumhurbaşkanımıza, milletimize ve devletimize ihanet girişiminde bulunan bu hain güruhu aziz milletimiz asla unutmayacaktır, affetmeyecektir” dedi.


AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Darbe girişiminin 3. yılına girilmesine rağmen o güne ait hatıraların hala hafızalardaki yerini koruduğunu kaydeden Kılıç, “Birlik ve bütünlüğümüzü bozmak için her türlü hileye başvuran bu çetelerin yapmış olduğu her ihanet, dün olduğu gibi bundan sonra da milletimizin dik duruşu ve imanıyla yok olmaya mahkumdur. Milletimizin büyük desteğiyle iktidara gelen AK Partimize, ülkemize ve milletimize yine milletimizin vergileriyle alınan silah, tank ve uçaklarla saldırmaya kalkıştılar. Meclisimizi bombaladılar. Kimsenin gözünün yaşına bakmadan öldürmeye kalkıştılar. Ama milletimizin feraseti ve cesareti daha ileri gitmelerine müsaade etmedi. Çıplak elleri ve gövdeleriyle tanklara, uçaklara meydan okudular. Tüm dünyanın gözü önünde darbecilere hak ettikleri dersi verdiler. Allah bu topraklardan iman dolu milletimizi eksik etmesin” diye konuştu.


O günü asla unutamadıklarını belirten Kılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:


“O gün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘Milletimle beraber meydanlarda olacağım’ sözleriyle din, dil, ırk, mezhep ve parti ayırımı gözetmeksizin hep birlikte meydanlara inerek darbeci hainlere gerekli dersi verelim’ dedi. Gerçekten de öyle oldu, topyekun 81 il tüm halkımızla beraber meydanlara indik ve hainlere, çıkarcılara, vatan-millet düşmanlarına gerekli dersi verdik. Fakat o gece bazı vatandaşlarımız ülkemizin çeşitli yerlerinde hain darbeciler tarafından şehit edildiler, yaralandılar. Onların o asil kanları bu toprakları kurtarmaya yetti. Geçmişte nasıl ki Kurtuluş Savaşı’nda, Çanakkale’de halkımızın tertemiz kanı galip gelmişse, 15 Temmuz gecesi de aynı yiğitlerin zaferi oldu. Allah ruhlarını şad etsin. Son olarak şunu da eklemek gerekirse devletin kendilerine sundukları imkanlarla Cumhurbaşkanımıza, milletimize ve devletimize ihanet girişiminde bulunan bu hain güruhu aziz milletimiz asla unutmayacaktır, affetmeyecektir.”

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 13:59
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