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AK Partili Kılıç: "AK Parti’nin belediyecilik anlayışındaki farklılıkları anında görebiliyoruz"

AK Parti Mardin il Başkanı Faruk Kılıç, Midyat İlçe Belediyesi çalışmalarının AK Parti’li belediye olarak Mardin’de fark oluşturduğunu ifade ederek, halkın desteğiyle AK Parti’nin belediyecilik anlayışındaki farklılıkları ortaya koyduklarını söyledi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:48
AK Partili Kılıç: "AK Parti’nin belediyecilik anlayışındaki farklılıkları anında görebiliyoruz"

AK Parti Mardin il Başkanı Faruk Kılıç, Midyat İlçe Belediyesi çalışmalarının AK Parti’li belediye olarak Mardin’de fark oluşturduğunu ifade ederek, halkın desteğiyle AK Parti’nin belediyecilik anlayışındaki farklılıkları ortaya koyduklarını söyledi.


Kılıç AK Parti Mardin Yönetim Kuru üyelerinden oluşan heyetle birlikte, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ile bir araya gelerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


Midyat’ta kısa zaman içerisinde yapılan olumlu çalışmaların takdire şayan olduğunu belirten Kılıç, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin’in yaptığı ciddi çalışmalar ilçenin çehresinin değişeceğini ifade etti. Kılıç, "Midyat için yapılan çalışmaların ve düşünülen projelerin hayata geçmesi durumunda yepyeni atılımların da önünün açılması kaçınılmaz olacaktır. Midyat tarihi konumu itibariyle zengin bir yapıya sahip ilçemizdir. Turist potansiyeline sahip olan Midyat’ın kültür ve sanat alanlarında, restorasyon faaliyetlerinde, ilçenin yeşillendirilmesinde ve daha birçok alanda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Çalışmalar tamamlandığında Midyat ilçemize yerli ve yabancı daha fazla turistin akın etmesi söz konusu olacaktır. Gençlere yönelik yapılan çalışmalar da ayrı öneme sahip icraatlardır. Bu konuda da belediyemizin yoğun bir çalışma grafiği içerisinde olduğunu görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Yapılan tüm bu çalışmalar tamamlandığında inanıyorum ki Midyat en gözde çekim merkezlerden biri haline gelecektir" dedi.



"Amacımız Midyatlıların daha huzurlu yaşam alanlarına kavuşmasıdır"


Midyat Belediyesi’nin Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) işbirliğinde Kadim Midyat Eski Kimliğine Kavuşuyor Projesi kapsamında ilçedeki 500 yıllık tarihi çarşı ile 200 yapının yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini ve bu çalışmaların da sona geldiğini belirten Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, "Belediye destek hizmet binası için çalışmalarına başladık. Yüzme kursu, tenis turnuvası düzenleyerek gençlerimizin sporla daha içi içe olmalarını sağladık. Gençliğe yönelik bu çalışmalarımız sürekli devam edecektir. Midyat’ın tanıtımına büyük katkısının olacağına inandığımız 6-8 Eylül tarihlerinde Uluslararası Midyat Kültür Sanat Festivali düzenleyeceğiz. Kadim Midyat Eski Kimliğine Kavuşuyor Projesi kapsamında, Akçakaya, Işıklar ve Ulu Cami mahallelerinde restorasyon çalışmalarımız zaten devam ediyor. İnşallah tamamlandıktan sonra bu mahallelerimiz tamamen yenilenmiş olacak. Uluslararası Midyat Kültür Sanat Festivali alanımız ve yapımı devam eden belediye destek hizmet alanlarımızla sürekli Midyatlı kardeşlerimizin hizmetinde olacağız. Yapılan tüm bu çalışmalarda desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen İl Başkanımız Faruk Kılıç’a ve teşkilatına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:48
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