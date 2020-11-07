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Aktüel AK Partili Karaaslan: "18 yıldaki hizmetlerimizle şehirlerimizin çehresini değiştirdik"
Aktüel

AK Partili Karaaslan: "18 yıldaki hizmetlerimizle şehirlerimizin çehresini değiştirdik"

Yeniakit Publisher
2020-11-07 20:26:55 -
AK Partili Karaaslan: "18 yıldaki hizmetlerimizle şehirlerimizin çehresini değiştirdik"

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, şehirlerin yaşam alanı olmaktan öteye anlam taşıdığını vurguladı.

"Taşa tarihini, inancını ve kültürünü nakşeden ecdadımız sadece şehirler inşa etmekle kalmamış, bizi biz yapan değerleri geleceğe emanet etmiştir." ifadesini kullanan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti olarak son 18 yıldaki hizmetlerimizle şehirlerimizin çehresini değiştirdik. Geçmişte şehirlerde yaşayanların ana beklentisi konut talebi ve başta altyapı olmak üzere temel hizmetlere ulaşılabilirlik ile sınırlıyken, bugün artan yaşam kalitesine bağlı olarak beklentiler çeşitlenmiş ve değişmiştir. Ülkelerin değil, şehirlerin birbiriyle yarıştığı bir dönemin içindeyiz. Bu bilinçle şehircilikteki ilkelerimizi ortaya koyduğumuz 31 Mart Mahalli İdareler Seçim manifestomuz, sürdürülebilir, kimlikli, çevreye saygılı, akıllı, kendi kendine yetebilen, değer üreten şehirlere verdiğimiz önemi göstermektedir."

Medeniyet katmanları üzerinde yükselen şehirleri yatay ve yerel mimariyi esas alan bir yaklaşımla işlediklerini anlatan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Kadın, çocuk, engelli, genç, yaşlı toplumun tüm kesimlerine hitap edecek şekilde, doğal ve tarihi dokusunu koruyarak, kültür ve medeniyet değerlerimizle yoğrulmuş, insanı ve tüm yaratılmışları odağına alan bir bakış açısıyla yeni hizmetlerle buluşturma gayretindeyiz. Şehirlerimizi deprem başta olmak üzere sel, heyelan gibi doğal afetlere karşı daha dirençli hale getirmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, geleceğe daha yaşanabilir ve sağlıklı şehirler miras bırakmak için kentsel dönüşüm çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından titizlikle sürdürülmektedir."

Karaaslan, Türkiye'nin son 100 yılda yaşadığı depremlerde yaklaşık 80 bin kişinin hayatını kaybettiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"En son 114 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, milletçe büyük üzüntü yaşadığımız İzmir depremi, sağlam yapıların ve güçlü şehirlerin önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu vesileyle depremde hayata kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarını kaybedenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugüne kadar Türkiye genelinde 1 milyon 410 bin konutun dönüşümü tamamlandı. Önümüzdeki 5 yılda 1,5 milyon konutun acil dönüşümü çalışmaları devam etmektedir. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınını yaşadığımız bu dönemde ve bunun yanı sıra küresel bir sorun olan iklim değişikliği konusunda şehirlerimiz odağında hayata geçirdiğimiz politikalar geleceğimiz için büyük önem arz etmektedir."


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