AK Partili Kandemir: Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği diye bir belediyecilik var

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Karakoçan Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen buluşma toplantısında, teşkilat mensupları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kandemir, burada yaptığı konuşmada, mazlumların ve mağdurların sığındıkları Anadolu topraklarını bölmeye çalışanlara milletin hiçbir zaman fırsat vermediğini söyledi.

Ülkenin çok büyük badireler atlattığını anlatan Kandemir, "Bu millet çok necip bir millet, sizlerin desteği, göğsünü, gönlünü yeri geldiğinde kanını dökme pahasına muhafaza ettiğiniz değerleri taşımak, bu emaneti alarak daha yükseklere çıkarmak boynumuzun borcu." diye konuştu.

"Hatırlayın neler geldi başımıza, önce Gezi'de 'Acaba şu koca çınarı baltalayıp yıkabilir miyiz?' dediler. Bu coğrafyanın, köklü medeniyetin dibine vurdular. Birkaç ağaç diye başladılar, 'koca çınarı yıkabilir miyiz?' diye çalıştılar. Çok şükür başaramadılar." diyen Kandemir, daha sonra 17-25 Aralık'ta bir kumpas kurulduğunu anımsattı.

Ülkede ortalığın karıştırılmak istendiğini dile getiren Kandemir, milletin buna geçit vermediğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunların başında bir lider var diz çöktürürsek bu millet iddiasından vazgeçer.' dediler. Başaramadılar. Sonra kökü dışarıda olanlar sırtını emperyalistlere dayayanlar çukurlar kazdılar, sözde özerklik ilan ettiler. Çok şükür bu badireyi de atlattık.15 Temmuz hain darbe girişimi ile 'Bu çınarı kökünden söküp atalım.' dediler. Tankları ve topları ile meydana düştüler. Şehit oldu bu millet, bayrağını indirmedi. Ezanını susturmadı. Ülkesini böldürtmedi. Liderinin çevresine kenetlendi, çok şükür onu da atlattık."

'Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği diye bir belediyecilik var'

Bölgenin çok önemli olduğunu anlatan Kandemir, buradan verilen sesin sadece Türkiye'nin değil, mazlumun da sesi olduğunu belirtti.

Belediyeciliğin kendi işleri olduğunu ifade eden Kandemir, şöyle devam etti:

"Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği diye bir belediyecilik var. Biz milletimize aşığız. Bu milletin değerleri ile siyaset yapmak, o değerleri muhafaza etmek, yeri geldiğinde bedel ödemek ama diz çökmemek, hem yerelde hem genelde bayrağı daha ileri taşımak boynumuzun borcu."