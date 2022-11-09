AK Partili Kandemir anket sonuçlarını paylaştı! "Tarihin en yüksek oyunu alacağız"

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Anadolu Yayıncılar Derneği'nin (AYD) düzenlediği Anadolu Buluşmaları programına katılan AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kandemir, programa katılan gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerinin sorularını cevapladı. Seçim sürecinden bahseden AK Partili Kandemir, gelecek seçimde AK Parti'nin, tarihin en yüksek oy oranını alacağını ifade ederek, "Saha çalışmalarımızda çok net gördük; gelmiş geçmiş seçimler içinde hem AK Parti, hem Cumhurbaşkanımız en yüksek oyunu alacaktır." dedi.

"Çok geniş bir üye ağımız var"

AK Parti teşkilatlarının çalışmalarından bahseden Kandemir, "Bu dönem çok yoğun bir yaz faaliyetlerinden çıktı teşkilatlarımız. Şimdi hem içe dönük, hem de dışa dönük çalışma yapıyoruz. Birincisi çok geniş bir üye ağımız var. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın ortalamasını aldığımızda en yüksek üye ağına sahip siyasi hareketi AK Parti hareketi." diye konuştu.

Türkiye'nin Yüzyılı programına da değinen Kandemir, şöyle devam etti: Şimdi Türkiye genelinde sandık sorumlularımızı tespit ettik, o arkadaşlarımız sandıktaki seçmenlerimizle ilgili çalışmalar yapıyorlar ve önümüzdeki dönem yine Cumhurbaşkanımız bir yandan yoğun bir şekilde il ziyaretlerini devam ederken, teşkilatlarımız da Türkiye'nin dört bir tarafında esnafla, her türlü toplumsal kesimle bir araya gelecekler.

Bu bizim hücre çalışmamız, aşağıdan yukarı çalışmamız. Bir de yukarıdan aşağı çalışmamız var. Türkiye Yüzyılı ile ilgili Cumhurbaşkanımız bir toplantı yaptı ve Türkiye Yüzyılı ile ilgili çalışmaların startını verdi. Onun ilerideki ayağını teşkilatlarımızın koordinasyonunda genel merkez olarak yürüteceğiz. Her ilde, her ilçede toplumsal kesimlerle 'Türkiye Yüzyılı' başlığında bir araya geleceğiz ve Türkiye Yüzyılı'na katkılarını, onların bize söyleyecekleri hedefler varsa o hedeflerin not edilmesini sağlayacağımız, Türkiye Yüzyılı hayalimizi bütün toplumsal kesimlere yayacağımız bir hücre çalışmasını şimdilik teşkilatlarımızın koordinasyonunda yapacağız.

Kandemir, seçime ilişkin yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

Biz uzun zamandır Cumhurbaşkanımız ile illere gidiyoruz. Oralarda bir şey gördük, görüyoruz. Saha çalışmalarımızda da bunu çok net gördük. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinin vatandaşta ne kadar etkili olduğunu gördük ve dünyanın çalkantılı olduğu dönemde bile tüm illerinde olağanüstü güzel programlar yaptık. AK Parti'nin en büyük gücü Genel Başkanı, Cumhurbaşkanıdır.

Onun kararlılığı, liderliğinin vatandaşımızda bunun nasıl bir karşılığı olduğunu gördük, görmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de Cumhur İttifakı olarak çok güçlü bir şekilde seçimlere hazırlanıyoruz. İyi bir netice alacağımıza inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız ifade etmişti; biz bu seçimde, girdiğimiz seçimler içerisinde hem parti olarak, hem de cumhurbaşkanlığı olarak en yüksek oyumuzu alacağımıza inanıyoruz. Gelmiş geçmiş seçimler içerinde hem AK Parti, hem Cumhurbaşkanımız en yüksek oyunu alacaktır.

Saha gözlemlerimiz teşkilatlarımız üzerinden bize gelir. Arkadaşlarımız bize raporlar verir. Yani o ilde, o ilçede varsa bir problem, bir sıkıntı, her hangi bir oy kaymasını masaya yatırıyoruz. Tabi biz bunu sadece kendi partimiz için yapmıyoruz, kuşkusuz diğer siyasi partilerin çalışmalarını da masaya yatırıyoruz. Bizim işimiz bu. Dolayısıyla o ilin tablosunu görürüz. Biz muhalefete bakarak siyaset yapmıyoruz. AK Parti yeni bir siyasi harket değil, 20 senedir Türkiye'yi yönetiyor. Dolayasıyla milletimiz bizimle kurduğu ilişkiyi bizim karşıtımızdaki rakibe bakarak oluşturmuyor. Tamamen bizim performansımızla ilgili.

Millet Haber Ajansı