AK Partili kadınlar Şahin’i başkan yapmaya söz verdi

AK Partili Kadın Meclis Üyesi adayları ile erkek meclis üyelerinin eşleri Belediye Başkan Adayı Erol Şahin’in eşi Feyzan Şahin ve kadın kolları yöneticileriyle bir araya gelerek Erol Şahin’i 31 Mart’ta belediye başkanı yapmaya söz verdi.

AK Partili Kdz. Ereğli Belediyesi meclis üyesi kadın adayları ve erkek meclis üyelerinin eşleri AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı’nda AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin’in eşi Erol Şahin, İlçe Başkanı Fatih Çakır’ın eşi İlknur Çakır ve AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Fatma Doğru ve yönetimiyle 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili çalışmaları değerlendirmek üzere toplantı düzenledi. Toplantıda bir birleri ile tanışan kadın meclis üyesi adayları ve kadın kolları yöneticileri Erol Şahin’i 31 Mart akşamı belediye başkanı yapacaklarını söyledi.

Samimi ve sıcak bir havada gerçekleşen toplantı sonrası kadın meclis üyesi adayları ve diğer katılımcılar ev ziyaretlerine başladı.