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AK Partili isimden flaş açıklama: Toparlanın gitmiyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hatırası büyük olan bu şehirde küçük hesaplarla liderini, tabanını ve gönlü İstanbul'da olan milyonları üzenler için de muhasebe ve muhakeme dönemi! 'Toparlanın gitmiyoruz" dedi.

23 Haziran 2019 Pazar 20:09
AK Partili isimden flaş açıklama: Toparlanın gitmiyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Turan, "Hatırası büyük olan bu şehirde küçük hesaplarla liderini, tabanını ve gönlü İstanbul'da olan milyonları üzenler için de muhasebe ve muhakeme dönemi! 'Toparlanın gitmiyoruz" dedi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "AK Parti 17 yıldır milyonların teveccühüyle büyük yürüyüşünü sürdürüyor. Seçim kazanmak da kaybetmek de işin doğasında var. Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir. Bu süreçten gerekli dersi çıkarıp, daha güçlü şekilde yoluna devam edecek kudrete ve kültüre sahip bir partidir. Seçim geride kaldı, ileriye bakıyoruz. Seçimsiz geçecek 4 yılın motivasyonuyla 2023 hedeflerimize odaklanacağız. Hatırası büyük olan bu şehirde küçük hesaplarla liderini, tabanını ve gönlü İstanbul'da olan milyonları üzenler için de muhasebe ve muhakeme dönemi! 'Toparlanın gitmiyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 20:09
  1. İstanbul
  2. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

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