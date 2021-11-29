  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi AK Partili isimden dolar açıklaması
Ekonomi

AK Partili isimden dolar açıklaması

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gündoğdu, döviz kurundaki artışlara ilişkin konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 12:41:00 -
AK Partili isimden dolar açıklaması

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ahmet Gündoğdu, "Biz üretime ağırlık verdikçe, faizi indirdikçe bunun orta ve uzun vadede kar edeni, Türk milleti olacak." dedi.

Gündoğdu açıklamasında, "Evet, dolar, iktidara geldiğimiz günden beri 7 kat artmış durumda, ama 1981'den 2001 yılına kadar da 11 bin 800 kat arttığını görmek lazım." ifadelerini kullandı.

Gündoğdu, AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Bayburt Öğretmenevi'nde düzenlenen, "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı"nın ardından gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ekonomisine saldırıların, 2013'te IMF'ye olan borcu silindikten sonra başladığını belirten Gündoğdu, artçı saldırıların ise bugün de devam ettiğini söyledi.

"Evet dolar iktidara geldiğimiz günden beri 7 kat artmış"

Ahmet Gündoğdu, "Biz üretime ağırlık verdikçe, faizi indirdikçe bunun orta ve uzun vadede kar edeni, Türk milleti olacak. Evet, dolar, iktidara geldiğimiz günden beri 7 kat artmış durumda, ama 1981'den 2001 yılına kadar da 11 bin 800 kat arttığını görmek lazım." diye konuştu.

Bugün, Merkez Bankası faizinin yüzde 15'lere indiğini dile getiren Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Bunu bile çok buluyoruz ama belli zihniyetin TÜSİAD da dahil gecelik 7 bin 500'lük faizlerle nasıl bu ülkeye zarar verdiklerini görüyoruz. Bugün milletin bile anlamakta güçlük çektiği bir sıkıntı var. Eskiden kriz olunca bankalar batıyordu. Borsa dibe vuruyordu. Bugün ne borsa zarar ediyor, ne bankalar batıyor. Burada suni, sanal bir girişim var. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya ile başlattığı daha sonra akamete uğrayan, dünya ülkeleriyle ticaret yaparken o ülkelerin kendi para birimiyle alışveriş yapması düşüncesi, esasen 1945 yılında Amerika'nın 'dünyada kim ne alıp satarsa dolarla alıp satmak zorundadır' diye dünyaya kurduğu bu barikatı ortadan kaldırma düşüncesidir. İnşallah bunun öncülüğünü Türkiye yapacak ve başarılı olacağız."

"AK Parti'nin demokrasi yolculuğu son sürat devam ediyor"

Gündoğdu, AK Parti'nin demokrasi yolculuğunun son sürat devam ettiğini ve 2023'e emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı.

Gençliğin yönetime ortak olmasının önündeki engelleri AK Parti'nin kaldırdığının altını çizen Gündoğdu, gençlerin geçmişte yaşadıkları sorunları çeşitli örneklerle aktardı.

AK Parti'li Gündoğdu, gençliğin eğitim hakkının zaman zaman çeşitli bahanelerle engellendiğine de dikkati çekerek, "Bu gençliğin eğitim hakkı bazen katsayı engelleriyle engellenmişti. Engelleyen zihniyet bugünkü Millet İttifakı'nın baş aktörü CHP zihniyetiydi. Bu engeli kaldıran biziz." görüşünü paylaştı.

Gençliğin, evrensel hukukun gereği eğitim hakkının kılık kıyafet bahanesiyle engellendiğini vurgulayan Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Bu yasağı kaldıran biziz, bunu getiren CHP zihniyeti. Kadınlara seçilme hakkını CHP 'biz verdik' diye hava atsa da kadının giyimine kuşamına karışmadan, toplum mühendisliği yapmadan bütün kadınlara siyasete katılma hakkını da yine biz verdik. Eşit yurttaşlığı, derin devletin, vesayetçi devletin, CHP zihniyetinin, devleti, milleti dövmenin sopası haline getirdiği o devlet anlayışında, Kürtler öteki, Aleviler öteki, başörtülüler öteki, dindarlar öteki, Romanlar öteki, yani vatandaşlarını kategorize edip ayrıştıran, öteki ilan eden devlet anlayışında, biz hayata geçirdik ve bütün ötekileri beriki yaptık."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

yorumm

Matematik bilenleri haber yapin. @020 de dolar 1 tl idi, degilmi, ne olmus yani 13 kat artmis. Bilmem binlerce kat nasil artmis sormak lazim. 1 tl 1 dolar ise ozaman dolarin degeri tl ye esit demektir, anlayalim
  • Yanıtla

Mehmet öksüz

Birşey bilmiyorsan bari sus komik durumlara düşüyorsunuz.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
İlk tepki geldi! Hindistan'dan 'Starlink' uyarısı
Dünya

İlk tepki geldi! Hindistan'dan 'Starlink' uyarısı

Hindistan hükümeti, henüz lisans almadığı için, vatandaşların Starlink uydu internet hizmetine abone olmamalarını istedi.

İşte yeni ekonomi modeli! Türkiye global üs haline gelecek
Ekonomi

İşte yeni ekonomi modeli! Türkiye global üs haline gelecek

Türkiye'yi faiz-kur makasından kurtaracak yeni ekonomik modelin sürükleyici lokomotifi sanayi sektörü olacak. Yeni süreçte Türkiye'nin katma..
İran'dan flaş Türkiye açıklaması: Anlaşma sağlandı!
Dünya

İran'dan flaş Türkiye açıklaması: Anlaşma sağlandı!

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi arasındaki görüşmenin son derece d..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay