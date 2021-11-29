AK Partili isimden dolar açıklaması

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ahmet Gündoğdu, "Biz üretime ağırlık verdikçe, faizi indirdikçe bunun orta ve uzun vadede kar edeni, Türk milleti olacak." dedi.

Gündoğdu açıklamasında, "Evet, dolar, iktidara geldiğimiz günden beri 7 kat artmış durumda, ama 1981'den 2001 yılına kadar da 11 bin 800 kat arttığını görmek lazım." ifadelerini kullandı.

Gündoğdu, AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Bayburt Öğretmenevi'nde düzenlenen, "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı"nın ardından gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ekonomisine saldırıların, 2013'te IMF'ye olan borcu silindikten sonra başladığını belirten Gündoğdu, artçı saldırıların ise bugün de devam ettiğini söyledi.

"Evet dolar iktidara geldiğimiz günden beri 7 kat artmış"

Ahmet Gündoğdu, "Biz üretime ağırlık verdikçe, faizi indirdikçe bunun orta ve uzun vadede kar edeni, Türk milleti olacak. Evet, dolar, iktidara geldiğimiz günden beri 7 kat artmış durumda, ama 1981'den 2001 yılına kadar da 11 bin 800 kat arttığını görmek lazım." diye konuştu.

Bugün, Merkez Bankası faizinin yüzde 15'lere indiğini dile getiren Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Bunu bile çok buluyoruz ama belli zihniyetin TÜSİAD da dahil gecelik 7 bin 500'lük faizlerle nasıl bu ülkeye zarar verdiklerini görüyoruz. Bugün milletin bile anlamakta güçlük çektiği bir sıkıntı var. Eskiden kriz olunca bankalar batıyordu. Borsa dibe vuruyordu. Bugün ne borsa zarar ediyor, ne bankalar batıyor. Burada suni, sanal bir girişim var. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya ile başlattığı daha sonra akamete uğrayan, dünya ülkeleriyle ticaret yaparken o ülkelerin kendi para birimiyle alışveriş yapması düşüncesi, esasen 1945 yılında Amerika'nın 'dünyada kim ne alıp satarsa dolarla alıp satmak zorundadır' diye dünyaya kurduğu bu barikatı ortadan kaldırma düşüncesidir. İnşallah bunun öncülüğünü Türkiye yapacak ve başarılı olacağız."

"AK Parti'nin demokrasi yolculuğu son sürat devam ediyor"

Gündoğdu, AK Parti'nin demokrasi yolculuğunun son sürat devam ettiğini ve 2023'e emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı.

Gençliğin yönetime ortak olmasının önündeki engelleri AK Parti'nin kaldırdığının altını çizen Gündoğdu, gençlerin geçmişte yaşadıkları sorunları çeşitli örneklerle aktardı.

AK Parti'li Gündoğdu, gençliğin eğitim hakkının zaman zaman çeşitli bahanelerle engellendiğine de dikkati çekerek, "Bu gençliğin eğitim hakkı bazen katsayı engelleriyle engellenmişti. Engelleyen zihniyet bugünkü Millet İttifakı'nın baş aktörü CHP zihniyetiydi. Bu engeli kaldıran biziz." görüşünü paylaştı.

Gençliğin, evrensel hukukun gereği eğitim hakkının kılık kıyafet bahanesiyle engellendiğini vurgulayan Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Bu yasağı kaldıran biziz, bunu getiren CHP zihniyeti. Kadınlara seçilme hakkını CHP 'biz verdik' diye hava atsa da kadının giyimine kuşamına karışmadan, toplum mühendisliği yapmadan bütün kadınlara siyasete katılma hakkını da yine biz verdik. Eşit yurttaşlığı, derin devletin, vesayetçi devletin, CHP zihniyetinin, devleti, milleti dövmenin sopası haline getirdiği o devlet anlayışında, Kürtler öteki, Aleviler öteki, başörtülüler öteki, dindarlar öteki, Romanlar öteki, yani vatandaşlarını kategorize edip ayrıştıran, öteki ilan eden devlet anlayışında, biz hayata geçirdik ve bütün ötekileri beriki yaptık."