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AK Partili isimden çok kritik uyarı! 'Yeter ki koca çınarı içeriden...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, İstanbul seçimlerinin tamamlanmasının ardından 8 maddelik dikkat çeken bir liste paylaştı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:57
AK Partili isimden çok kritik uyarı! 'Yeter ki koca çınarı içeriden...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce metin yazarlığını da yapan gazeteci Aydın Ünal, sosyal medya hesabından, Ak Parti'nin öncelikle ataması gereken 8 maddelik bir liste yayımladı.

AK Parti'nin koca bir çınar olduğunu ve bir kaç belediye kaybetmekle yıkılmayacağını belirten Ünal "Yeter ki koca çınarı içerden kemirenlere önlem alınsın. Yeter ki tehlikeler, tehditler doğru analiz edilsin. O koca çınar budandıkça toprağa daha sağlam bağlanacak, daha da gürleşecektir." dedi.

Aydın Ünal'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

AK Parti'de öncelikle atılması gerekli adımlar:

1. Ekonomi yönetimi piyasalara güven verecek şekilde yenilenmeli

2. FETÖ ile mücadele kesintisiz, tavizsiz ama ADALET içinde sürmeli

3. Kürt meselesinde yapıcı dil yenden kurulmalı

4. Parti kadroları gençleştirilmeli

5. TBMM güçlendirilmeli

6. Trol düzeninden istişare düzenine geçilmeli. Mevcut medya düzeni sorgulanmalı

7. Kucaklayıcı, yapıcı dil ve politika yeniden egemen olmalı.

8. Yolsuzluk, usülsüzlük, nüfuz ve nepotizme karşı sert tedbirler alınmalı

Özetle AK Parti acilen özüne dönmeli

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 14:57
  1. Aydın Ünal
  2. AK Parti

YORUM YAZ

  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu1 dk önce
    Maalesef bütünMilli medya Kafası boş olan bilgisiz beceriksiz ve dünyayadan haberleri olmayan yazarlarımız ve tarihçilerimizi dinlediler ama bir Devletin ve Milleti geleceğini unuttular ve gençleri unutular ..Bizler 31 Mart Seçiminden Sonra Çok şeyler anlattık AK PARTİNİN. HATALARINI VE YOLSUZLIKLARINI TARAF TUTMALARINI VATANDAŞLARIN NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ,,,NE HAKSIZLIKLAR YAPIYORLAR,,VE. KENDİ. ADAMLARINA. İŞ VERDİLER. İŞLERİ OLMADIĞI İÇİN AK PARTİYE BİR DAHA OY. VEMEYECEĞİM DEDİLER,,DAHA ÇOK ŞEYLER ANLATIM,,ama nagile,,HATA. AYIP OLMASIN. YAYINLAMAYIN DEDİM,,,,Türkiyede. Gençlik bitmiştir. AP parti gençlere yokkullanma hakkı vermek en büyük hata oldu nede,,,,ÇÜNKÜ. AP. PARTİNİN GEÇLERİ YOK Kİ SOL PARTİNİN GENÇLERİ VAR BÜYÜN GENÇLER OYLARINI SOLA VERDİLER,,,EN ÖNEMLİSİ. GENÇLERİN MİLLİ VE DİNİ ŞURLARI KALMAMIŞ. Bunlarda tam sol partiye görev BUNLAR SANA NasılOY VERİR,,,,BİR DAHA. YORUM YAPMAYA KATIMIYACAĞIM,,Vesselam..
  • Ergin YaşarErgin Yaşar5 dk önce
    Biz çenemizi aklımızı yoralım duralım.Reis Dilipak'ı bile dinlemiyor. Şevki Yılmaz'ı biledinlemiyor.Bizi mi dinleyecek.Kendi aklı kendine yeter. 1.toslama 7 hazirandı2. toslama23 haziran 3. toslamaya koşuyoruz.Suç haziran ayında olabilir. Kasım uğurluydu. Yoksa İslamcılığıReisçiliğe döndüren mücahitler görevini yapıyor.Düşünen adamın barınamadığı parti oldu AK Parti.Düşünmeye gerek yok slogana devam.Susturmaya devam. Hegemonya kurmak için hain söylemine devam.
  • HasanHasan21 dk önce
    Baş yalaka Bülent arınc'ı kov...melih gökçek igeri al
  • TuncayTuncay22 dk önce
    Reisin fişini çektiler gidici artık
  • FarukFaruk34 dk önce
    9.Seçimle gelen seçimle gider ama imam'la gidenin geri geldiği görülmemiştir.:))
  • KızgınKızgın34 dk önce
    8. Madde işlerse diğerleri zaten olur
  • AhmetAhmet37 dk önce
    Yabancılar ve Suriyelilerin ülkemizin sosyolojik ekonomik psikolojik yapıları üzerindeki menfi etkisini hiç bir Akpartili dile getirmeye yanaşmıyor çünkü bunlar Reisin tasarrufları ancak göz yumarak gerçeklerden kaçılmaz o gerçeklerle halk bütün gün cebelleşiyor bu hatalar düzeltilmezse iddia ediyorum genel seçimler de kaybedilir neredenmi biliyorum, kendi yaşadıklarımdan...
  • Ali RüzgarAli Rüzgar37 dk önce
    9. AKP belediyelerinin hırsızlıklarına bir son verilmeli. Hatta tüm mal varlıklarına el konulmalı. Bu tür yöneticilerin çevresindeki akraba- arkadaş herkesin mal varlıkları Masak tarafından incelenmeli. Haksız kazançlarına el konulmalı.10. Son 15 senede işe alınanların yaptıkları iş ile ilgili yeterli donanıma sahip olup olmadığı incelenmeli. İşe alınma biçimi torpilemi yoksa adil biçimde sınav vs. ile mi alındığına bakılmalı. Mülakat ile işe alımlarda mülakatı yapanların kim olduğu ve neler sordukları ifşa edilmeli. Haksız işe alınanların işine son verilip, işe alan zihniyeti yargılayıp cezası verilmeli.11. ...................................
  • HaticeHatice41 dk önce
    Bakin eski kadrolar yeniden cagrilsin ak parti bir konsey olustursun madem ki bu dava baska dava o zaman icten samimi olan bu davanin devam etmesini isteyenler yine tayyip beyin etrafinda danismanlik baskan yardimciligi yapsin sirayla gorev yapsinlar eger davaya inaniyorsalar her halde tayyip beyde herkese sirayla gorev vermis bir insan oyle hirs da yapmiyor zaten onu secen halk simdi islamin sancagini kisisel hirslar ve kirgiliklarla yeremi egeceksiniz ey ak partisinin kurmaylari hic birsey yapmazsaniz yasi ilerlemisler genclere mihmandarlik yapsin dagilmasin bakin turkiyenin gelecegi 17 yillik yapilan hizmet bir anda hic olacak bunu gormeyenler kendinize gelin
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 51 dk önce
    olanlardan ders çıkarmak her babayiğidin harcı değil bunu başarsa başarsa yine ERDOĞAN BAŞARIR ALLAHCC İZNİ İLE İNANIYORUZKİ ACİLEN ORTAK AKIL VE İSTİŞARE KURULLARIYLAEN KISA ZAMANDA BU İŞİN ÜSTESİNDEN GELİRLER BU ÜLKENİN GELECEĞİNE EN MÜKEMMEL ŞEKİLDE DAMGA VURURLAR İNŞAALLAH YARINLAR DÜNDENDE BU GÜNDENDE DAHA GÜZEL OLUR AMİN.BU ÜLKE HEPİMİZİN.
  • MERTMERT56 dk önce
    SOKAKTAKİ ADAM BUNU DEMİYOR SOKAK DA Kİ ADAM BEN HİZMET FALAN İSTEMİYORUM EN BAŞTA MÜLTECİLERİ SINIRA GETİRİN DEMEKTE ORADA İSTİSDAM EDİN EV KİRALARI ARTTI TOPLU TAŞIMALARDA MÜLTECİLER DEN OTURACAK YER KALMIYORNÜFÜS PATLAMASI İSSİZLİK AÇLIK AMAN HOCA KURTAR BİZİ FİLLERDEN HİKAYESİNE DÖNDÜ BU İŞ DİYOR SOSYAL MEDYADA HAKI DİNLE DİYOR KÜÇÜK BEYNİNLE HAREKET ETME DİYOR HALA YALAN YANLIŞ ŞEYLERLE MİLLETİ OYALAMA DİYOR HALK SEN BÖYLE GİDERSEN KOLTUĞUNU KAYBEDECEKSİN DEMEKTE ANLADINMI SÖYLEYEMEDİĞİN GERÇEKLERİ DİLE GETİRELİM
  • HüseyinHüseyin56 dk önce
    Nerde idam? Nerede Fetö ile samimi mücadele? Fetöcü bildiğimiz akpliler niye hala içerde? Davutoğlu'nun parti kurup, ak parti tabanının %30'unu alıp gitmesini mi bekliyorsunuz ? Yeter kardeşim yeter. Biz bunaldık en ufak birşey olunca beka kelimesini duyup huzursuz kalmaktan. Devtet, devletse eğer Beka'nın emanetini milletin sırtına yıkmayı bıraksın. Zan altında kalıyoruz, korku güdümlü oy verdik her seferinde. Kendi adayımızı değil, karşı tarafın adayı gelmesin diye uğraştık her seferinde. Misyon para oldu. 2 yapıp 5 yiyen belediyelerden de yorulduk. Liyakatsız adamların yönetiminden de yorulduk. Yeter.
  • istanbulistanbul1 sa önce
    Parti Kadroları gençleştirmekle bu hale gelindi. 
  • HadraHadra1 sa önce
    Sn Ünal Hiç Kızmayın lütfen Bu gün mü uyandınız? Şimdiye kadar kadar acaba sn Cumhur Başkanını acaba Milli Görüş ve Mensupları (Yönetimini değil Alt Tabakasını hatırlatarak, ve ve de Lisanı Hal ile Müslüman Kardeşlik görevini gözeterk ve İleride bu gibi durumların vukuu olacağğını da hatırlayarak) Temel meselede kaç kezUyarda veya Hatırlatma da bulundunuz? Eğer Kaale Almadıysaki bir ihtimal dır.Şimdi istediğiniz kadar konuşun ve söyleyin! Bilmem Nakadar .........! Yol yakın iken : 1) MeyedanlardaMikrofondan bağırarak seçim Meydanında verilmesi düşünülen 3600 katsayısı ne Oldu?( Tabii kiİki Grup Başkanın Millet vekilinin beyanatları ortada 8hele Meşhur birisi Ajandamızda demişti)), 2) Neden hala maliye Bakanlığında Israr edilir? 3) Ortadoğuda BOP ne oldu? Genel Başkanlık devam ediyormu?(İzahatı gerekir. 4) Kırmızı Çizgimiz Kudüs iseKırmızı Çizgiye Aşanlara karşı bu Millete karşı sorumluluk olarak bu Terörist Devlete karşı ne Yapılıyor.? 5 ) Bu Suriye Meselesi Çözülmeyceğe Benziyor?6) Ben Olsam Sola Karşı Perinçek'ki değelendiririm.Mensuplarını da değerlendiririm (devlet siiyaseti olarak) Milli Görüş Açısından değil!, 7) Ver Papazı Al Papazı ne oldu? Papazı verdik de Papazı alamadık O zaman İlişkiler ve Müttefiklik neden gözedn geçirilmiyor? SEIA anlaşması neden tekrar değerlendirilmek üzere: STK, SANAYİİ ODASI, BAKANLIKLAR,, KOMŞULARLA İş BİRLİĞİ, D-8 , İslam İşbirliği Örgütü vb Kuruluşları da istişare ile neden tekrar gözedn geçirilmez! 8 1974 de Koalisyon Tek başına İktidar dahi değildik, ABD ye ve Yunana rağmen Çıkarma yapılmadı mı? ki Ordu daha Çok ABD yE Natoya bağlı idi) Bu gün Pasif isek Müsebbi kimdir bulmamız gerekmiyormu? Müslüman olarak sormak hakkımız yok mu?Nedenyüce Peygamberimize Abese ve Tevella süresi indi? ne Uyarısı vardı burda? Yüce Peygamberden daha mı bilgiliyiz yani? Hz Peygamber (ASV) dahi bunu vahi ile bize bildiriyorsa pekala biz neden hala kardeşlik uyarılarını sen de CHP liler gibi konuşuyorsun Müslümanın uyarılmasını ne zamandan beri düşmanın tgörevi olmuştur? Allah (CC) bizlere feraset ve metanet verip Mrhameti muamele buyursun vesselam.
  • doğrucudoğrucu1 sa önce
    bütün danışman denilen yada sekreterya denilen yalakarı ortadan kaldırıp direk milletin dertlerini dinleyin yeter bütün cevaplar burada
  • ömerömer1 sa önce
    sokakta da aynı şey isteniyor.özüne dön.yalakaları kov.biz yeteriz başka yerde oy arama.
  • MuammerMuammer1 sa önce
    Yalakalari uzak tutungözunuzu seveyim. Bilhasa medya.
  • Tuncay Erdoğan Tuncay Erdoğan 1 sa önce
    İdam gelecek ne oldu çokuk istismarına idam gelmediği takdirde oy yok kimseye
  • engineerengineer1 sa önce
    bade harab-ül Basra, arap öldükten sonra pilavı dök göğsüne.

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