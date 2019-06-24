AK Partili isimden çok kritik uyarı! 'Yeter ki koca çınarı içeriden...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce metin yazarlığını da yapan gazeteci Aydın Ünal, sosyal medya hesabından, Ak Parti'nin öncelikle ataması gereken 8 maddelik bir liste yayımladı.

AK Parti'nin koca bir çınar olduğunu ve bir kaç belediye kaybetmekle yıkılmayacağını belirten Ünal "Yeter ki koca çınarı içerden kemirenlere önlem alınsın. Yeter ki tehlikeler, tehditler doğru analiz edilsin. O koca çınar budandıkça toprağa daha sağlam bağlanacak, daha da gürleşecektir." dedi.

Aydın Ünal'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

AK Parti'de öncelikle atılması gerekli adımlar:

1. Ekonomi yönetimi piyasalara güven verecek şekilde yenilenmeli

2. FETÖ ile mücadele kesintisiz, tavizsiz ama ADALET içinde sürmeli

3. Kürt meselesinde yapıcı dil yenden kurulmalı

4. Parti kadroları gençleştirilmeli

5. TBMM güçlendirilmeli

6. Trol düzeninden istişare düzenine geçilmeli. Mevcut medya düzeni sorgulanmalı

7. Kucaklayıcı, yapıcı dil ve politika yeniden egemen olmalı.

8. Yolsuzluk, usülsüzlük, nüfuz ve nepotizme karşı sert tedbirler alınmalı

Özetle AK Parti acilen özüne dönmeli