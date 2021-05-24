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Siyaset AK Partili isimden CHP'lilere tokat gibi Erdoğan cevabı
Siyaset

AK Partili isimden CHP'lilere tokat gibi Erdoğan cevabı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda Başkan Erdoğan'ı hedef almaya kalkan CHP'lilere tepki gösteren AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, "İsrail’e adam öldürmeyi iyi bilirsiniz diyen tek lider Erdoğan'dır" dedi. Öte yandan Mansur Yavaş'ın CHP'lileri yerin dibine sokan Sinan Burhan'ı susturmaya çalışması ise dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 18:45:00 - 2021-05-24 18:46:45

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda İsrail tartışması yaşandı. CHP'li Mansur Yavaş idaresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Filistinli Müslümanları katleden terör devleti İsrail'in büyüelçiliğine teşekkür belgesi vermesine AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan'dan çok sert tepki geldi.

CHP'li Mansur Yavaş'ın Filistinli Müslümanları destekleyen tek bir açıklama dahi yapmamasına sitem eden Burhan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işgalci İsrail'in cumhurbaşkanına "siz adam öldürmeyi çok iyi bilirsiniz" diyebilen dünyadaki tek lider olduğunu hatırlattı.

Toplantıda AK Parti'yi ve Başkan Erdoğan'ı suçlamaya kalkan CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu'na AK Parti sıralarında tepki geldi. Provokasyon çabası içine giren CHP'lilere tek laf etmeyen Mansur Yavaş ise konuyla ilgili söz almak isteyen Sinan Burhan'ı ısrarla söz vermeyerek susturmaya çalıştı.

Yavaş'ın bu ikiyüzlü tavrı sonrası tepkisini ortaya koyan AK Parti Altındağ Belediye Meclisi Üyesi Sinan Burhan, siyonistlerin Başkan Erdoğan'ı dik durduğu ve boyun eğmediği için hedef haline getirdiğini ifade etti.

"İsrail’e adam öldürmeyi iyi bilirsiniz diyen tek lider Erdoğan’dır" diyen Sinan Burhan yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan Birleşmiş Milletlerde 'dünya beşten büyüktür' diyen tek liderdir. İsrail Cumhurbaşkanına one minute diyen tek liderdir. İsrail Devlet Başkanına 'siz katilsiniz' diyen tek liderdir. Bugün siyonistler sayın Erdoğan’ı hedef almıştır. Reuters ve AP gibi medya organları sayın Erdoğan’ı hedef almıştır. Neden çünkü yerli ve millidir. Sayın Erdoğan’la İsrail’i yanyana getirenleri kınıyorum."

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Yorumlar

Beril

Mansur yavas ile reisin isimlerinin aynı haberde geçmesi bile Reise büyük hakarettir. Kıyas bile kabul etmez. Mansur hesabina gelmeyenleri susturmaya çalışır çünkü hayatı yalan ve dolan
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